ريودي جانيرو ـ وكالات:‏

قالت سلطات ريو دي جانيرو يوم الخميس إن مجمع ماراكانا الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ‏ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا‎.‎

ومع انتشار حالات الإصابة في البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة استعانت السلطات ‏بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة‎. ‎‏. وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي ‏بسبب تفشي الفيروس‎.‎‏. واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام ‏أولمبياد ريو 2016.‏

تحويل ملعب ماراكانا لمستشفى مؤقت لمساعدة مرضى كورونا