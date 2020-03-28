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تحويل ملعب ماراكانا لمستشفى مؤقت لمساعدة مرضى كورونا

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ريودي جانيرو ـ وكالات:‏

قالت سلطات ريو دي جانيرو يوم الخميس إن مجمع ماراكانا الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ‏ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا‎.‎

ومع انتشار حالات الإصابة في البرازيل والتي بلغ عددها أكثر من 2900 حالة استعانت السلطات ‏بمنشآت رياضية وحولتها لمستشفيات مؤقتة‎. ‎‏. وقرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف الموسم المحلي ‏بسبب تفشي الفيروس‎.‎‏. واستضاف ملعب ماراكانا نهائي كأس العالم 2014 وحفلي افتتاح وختام ‏أولمبياد ريو 2016.‏

تحويل ملعب ماراكانا لمستشفى مؤقت لمساعدة مرضى كورونا

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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