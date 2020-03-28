أبرز مشاهير العالم المصابون بـ “كورونا”

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أصبح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي جاءت نتيجة فحصه إيجابية بين الشخصيات المعروفة في العالم المصابة بفيروس كورونا المستجد.حيث سبق وأن داهم الفيروس العديد من مشاهير السياسة والرياضة والفن وتسبب بوفاة بعضهم،ومن ابرز من أصاب بهذا الفيروس من المشاهير هم :

في السياسة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد بعدما ظهرت عليه “أعراض طفيفة” للمرض كما أعلنت الحكومة البريطانية ذلك.كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إصابته أيضاً بالفيروس.

قبل ذلك أصيب الأمير تشارلز (71 عاماً) ولي العهد البريطاني بفيروس كورونا المستجد مع عوارض خفيفة للمرض، كما أعلن مكتبه الاربعاء الماضي.

وأعلن قصر موناكو في 19 آذار/مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ “وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق”.

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين عن بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته تدعو الى الاطمئنان في مقطع فيديو نُشر على تويتر.

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار/مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

كما وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الأحد الماضي بعدما خالطت طبيباً مصابا. وجاءت نتيجة أول فحص أجري لها سلبية.

وأعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاماً) بفيروس كورونا المستجد.

في الفن

توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن 86 عاماً، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية.

كما توفي الكاتب المسرحي الاميركي تيرينس ماكنالي بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 81 عاماً، على وفق ما أفاد وكيل أعماله لوكالة “فرانس برس”.وقبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد في باريس.

وأعلن المغني الكندي الشاب ليني- كيم إصابته بالمرض.كما أعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته قائلا إنه “في صحة جيدة”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

وكان توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار/مارس، قال إنهما في تحسن بعد نحوأسبوعين من الحجر الصحي في استراليا.

كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 آذار/مارس أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس وما يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط/فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

في الرياضة

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز الاسبوع الماضي بعد ثلاثة أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

وأصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

والسبت الماضي، أعلن نادي ميلان الايطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا المستجد.

وفي إنجلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

وأصيب بالفيروس أيضاً لاعب كرة القدم التركي فاتح تيريم مدرب غلطة سراي.وجاءت فحوصات 15 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت والفرنسي رودي غوبير (يوتا).كما أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث الخميس الى المستشفى بسبب كورونا المستجد.