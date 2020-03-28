  • السبت , 28 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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موهبة واسط تنظم حملة توعية صحية للوقاية من فايروس كورونا

رياضة
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واسط ـ شعبة الأعلام:‏

نظمت ملاكات قسم رعاية الموهبة الرياضية في واسط التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة ‏الشباب والرياضة، بالتعاون مع نادي النعمانية حملة توعية صحية وقائية بتوزيع منشورات تتضمن ‏نصائح وارشادات صحية بهدف نشر الوعي الوقائي للحماية من خطر فايروس كورونا في المدينة، التي ‏تشهد كثافة سكانية وتعد الثانية بعد مركز المحافظة‎.‎

قسم الموهبة الرياضية في واسط قد نفذ في وقت سابق بالتعاون مع فريق (‏‎ ‎لنا بصمة ) التطوعي، حملة ‏تنظيف وتعفير واسعة شملت جميع المنشآت والملاعب والقاعات الرياضية ومراكز الموهبة الرياضية في ‏المحافظة ضمن جهوده المتواصلة في محاربة انتشار فايروس كورونا.‏

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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