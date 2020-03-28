عجوز ولد أثناء تفشي وباء الإنفلونزا الإسبانية 1919..ينجو من كورونا

قصة تمنح الأمل لإيطاليا والعالم

الصباح الجديد-وكالات:

في اليوم نفسه الذي شهدت فيه إيطاليا خلاله وفاة 969 شخصا نتيجة فيروس كورونا، في أسوأ حصيلة يومية لأي دولة في العالم منذ بداية أزمة تفشي الفيروس، تأتي أخبار شفاء رجل طاعن في السن لتمنح البلاد، والعالم، بصيصا من الأمل.

وتحدثت وسائل إعلام إيطالية عما يشبه المعجزة بعد شفاء مسن يبلغ من العمر 101 سنة من فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته غلوريا ليسي، نائبة عمدة مدينة ريمني.

ليسي أوضحت أن قصة شفاء الرجل، الذي اكتفت بالقول إن اسمه “السيد بي”، مذهلة للغاية، وأنها ستسهم في منح إيطاليا جرعة كبيرة من الأمل خلال حربها ضد تفشي فيروس كورونا، الذي حصد أرواح أكثر من تسعة آلاف شخص في إيطاليا حتى الآن.

الطريف أن “السيد بي” ولد عام 1919 في أثناء تفشي وباء الإنفلونزا الإسبانية، الذي حصد أرواح ما يقدر ما بين 30 إلى 50 مليون شخص حول العالم.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا من أن البلاد لم تصل إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة إلى أن الأسوأ لم يأت حتى الآن.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الملقب بـ”عدو البشرية”، الجمعة، حاجز النصف مليون، فيما فاقت الوفيات الـ25 ألفا.