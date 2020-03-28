توم هانكس يرقص فرحا في لوس انجلوس

الصباح الجديد-متابعة:

بعد شائعة موتهما ونفيها فيما بعد، عاد النجم توم هانكس ليؤكد انه ما زال حيا ويتمتع بصحة جيدة، بإعلانه عودته مع زوجته ريتا ويسلون الى لوس انجلوس، بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا، فيما تحدثت تقارير صحفية عن شفائهما من فيروس كورونا المستجد.

والتقطت لهما صورا في اثناء استقلالهما سيارة اجرة بعد هبوط طائرتهما في مطار لوس انجلوس وشوهد هانكس يرقص فرحا بعودته حسب موقع “بيدج سيكس” التابع لصحيفة “نيويورك بوست” .

وكان هانكس، الذي فاز بجائزة أوسكار مرتين وأحد أكثر النجوم شعبية في الولايات المتحدة، وزوجته ويلسون، من أوائل المشاهير الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، الذي تحول إلى جائحة حصدت أرواح 27 ألف شخص حول العالم.

وعولج هانكس وزوجته في مستشفى بأستراليا، وعزلا نفسيهما لمدة إضافية بعد مغادرتهما للمستشفى، من باب الاحتراز.

وكان هانكس في أستراليا لتصوير فيلم عن ألفيس بريسلي، عندما أعلن في 11 اذار مارس أنه وزوجته أصيبا بفيروس كورونا.