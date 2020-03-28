  • السبت , 28 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

وفاة نجم ثلاثي اضواء المسرح جورج سيدهم

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الصباح الجديد-متابعة:

توفي عشية الجمعة الفنان الكوميدي المصري الشهير، جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما.

وقالت تقارير إعلامية محلية إن سيدهم توفي داخل إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة مصر الجديدة، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن آخر ظهور فني لجورج سيدهم كان منذ عدة سنوات في أحد الإعلانات، بمشاركة كل من سمير غانم وشيرين بطلي مسرحية المتزوجون.

الفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج في عام 1938. التحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهما فرقة ثلاثي أضواء المسرح. وشكل الثلاثي أحد أشهر فرق الاستعراض في ستينيات القرن الماضي، اذ شاركت بالعديد من الأفلام السينمائية، إلى أن انفصل أعضاؤها بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970. ولمعت الفرقة في المسرح والتلفزيون، وتألقت خصوصا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم.

وبرع الراحل في أداء الأدوار الكوميدية، ولمع اسمه في ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

من أشهر أعماله مسرحية “المتزوجون” مع سمير غانم، وأفلام “مدرسة المشاغبين”، و”الجراج” و”الشقة من حق الزوجة”، و”البعض يذهب للمأذون مرتين”، و”الزواج على الطريقة الحديثة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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