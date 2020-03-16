نجوم ينشرون صورهم بالكمامة للتوعية بأهميتها

الصباح الجديد – متابعة:

من أكثر القطاعات تضرراً بعد انتشار فيروس كورونا، صناعة السينما والأفلام الى جانب صناعة الموضة لذلك يظهر النجوم العرب ونجوم هوليوود في إطلالات غريبة بالكمامات خلال حملات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحرص عدد من المشاهير العرب على مشاركة صورهم في الشارع أو حتى تنقلاتهم الاعتيادية، وهم يرتدون الكمامات للتأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، لتجنب نقل العدوى مثل راغب علامة، ونيكول سابا، وحتى السيدة فيروز.

في حين شارك آخرون في حملات للتوعية بضرورة البقاء في المنزل واعتماد طرق العزل المنزلي للحفاظ على سلامة الأفراد مثل نوال الزغبي، وميريام فارس، وإليسا، اذ حرصت كلاً منهن على تقديم نصائح للجمهور لتجنب كورونا.

وتأثرت صناعة السينما في هوليوود بانتشار فيروس كورونا خاصة مع الإعلان عن إصابة النجم توم هانكس وزوجته بالفيروس بعد العودة من رحلة في أستراليا ودخوله إلى الحجر الصحي.

ومن أغرب الطرق التي اتبعها النجوم للحفاظ على سلامتهم، ما قامت به عارضة الأزياء ناعومي كامبل اذ حرصت على ارتداء زي طبي واقي كامل وغطت شعرها ولم يعد ظاهراً إلا وجهها فقط.