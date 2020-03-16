الحب دفع ببعض المشاهير الى تغيير دينهم

الصباح الجديد – متابعة:

من الموضوعات المثيرة للجدل اجتماعيا موضوع زواج شخصين من ديانة مختلفة، لكن يبدو ان الحب كان سببا لحدوث مثل تلك الزيجات، ومثلها مثل غيرها من الزيجات يمكن ان تنجح او تفشل.

الفنانة اللبنانية كارول سماحة تزوجت من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى المسلم، ولديهما طفلة وحيدة تدعى “تالا”، وما زالا يعيشان حياتهما بود وتفاهم.

كما تزوج الممثل المصري يحيى الفخراني من زميلته في كلية الطب لميس جابر التي تعتنق الدين المسيحي وتعد من انجح الزواجات في الوسط الفني.

اما الفنانة المصرية نيللي فتزوجت من المخرج حسام الدين مصطفى، إلا أن هذا الزواج لم يستمر طويلاً اذ تمّ الطلاق بعد ثلاثة أشهر بسبب فارق السن والغيرة المبالغ بها.

وتخلت الفنانة الراحلة ليلى مراد عن ديانتها اليهودية وإعتنقت الإسلام للزواج من الممثل المصري الراحل أنور وجدي، وبعد طلاقهما بقيت على دينها الجديد.