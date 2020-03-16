ليدي غاغا تحجر على نفسها خوفا على أهلها

الصباح الجديد – متابعة:

كشفت النجمة العالمية ليدي غاغا انها تحدثت مع الأطباء لتعرف كيفية وقاية نفسها من فيروس كورونا، معبرة عن اشتياقها لأهلها وجدتها، لكن الوباء يمنعها من رؤيتهم، وذلك بعد ما قال لها الأطباء انه يجب تجنّب كبار السن. وكتبت ليدي غاغا على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “تحدثت مع أطباء وعلماء وقالوا أن أفضل طريقة للوقاية هي عزل النفس في المنزل والابتعاد عن كبار السن والتجمعات. اتمنى ان اقابل والديّ وجدتي، ولكن لا اريد انقل لهم العدوى إذا كنت مصابة به. احبك يا عالم. سنتخطى هذا. ثقوا بي. تحدثت مع الرب وقالت اننا سنكون بخير”.

جدير بالذكر ان عددا كبيرا من الفنانين فضلوا العزلة الاختيارية تجنبا لإصابتهم بفيروس كورونا الذي صار وباء عالمي، وحرصا على الاخرين في حال اصابتهم به. وكان النجم توم هانكس أعلن اصابته وزوجته بفيروس كورونا وتم وضعهما بالحجر الصحي واشيع بعد أيام خبر وفاتهما، لكنه عاد ونفى الخبر واكد انه ما زال يتلقى العناية وانه بخير.