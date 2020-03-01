بايرن ميونخ يدخل التاريخ برقم جديد في البوندسليجا

مولر يواصل انفجاره.. وجنابري يعادل أفضل سجلاته

ميونيخ ـ وكالات:

استباح بايرن ميونخ شباك مضيفه هوفنهايم بتسجيله 4 أهداف خلال الشوط الأول لمباراة الفريقين، في الجولة الـ24 من الدوري الألماني.

وأفادت شبكة «أوبتا» للإحصائيات بأن بايرن بات أول فريق ينجح في تسجيل 3 أهداف على الأقل في 5 مباريات متتالية خارج أرضه على مدار تاريخ البوندسليجا.. كما نجح البرازيلي فيليب كوتينيو في تسجيل ثنائية بالمباراة، ليصل إلى هدفه السابع هذا الموسم بقميص الفريق البافاري بكافة البطولات.. وأشارت شبكة «سكواكا» إلى معادلة الدولي البرازيلي لسجله التهديفي خلال الموسم الماضي بأكمله مع برشلونة.

وواصل توماس مولر توزيع هداياه على لاعبي بايرن ميونخ، في الدوري الألماني، وذلك بصناعته هدف جديد أمام هوفنهايم، ضمن الجولة الـ24.. ونجح المهاجم الألماني في صناعة الهدف الأول للفريق البافاري، بعد دقيقتين فقط من البداية، والذي سجله سيرجي جنابري.

ووفقًا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن مولر بات أول لاعب يصنع 15 هدفًا، في البوندسليجا مع بايرن خلال موسم واحد، منذ 15 عامًا على الأقل.

أما جنابري، فقد وصل إلى هدفه الـ14 خارج ملعب أليانز أرينا، من أصل 18 هدفا سجلهم مع العملاق البافاري، في كافة البطولات هذا الموسم، بحسب شبكة «أوبتا».ووصل جنابري إلى هدفه الـ11 في البوندسليجا، هذا الموسم، معادلًا أفضل سجل تهديفي له في المسابقة، بموسم (2016/2017)، وفقا لشبكة «سكواكا».

واكتسح بايرن ميونخ مضيفه هوفنهايم (6-0) على ملعب راين نيكار أرينا، في إطار منافسات الجولة الـ24 من الدوري الألماني.. رباعية بايرت جاءت عن طريق سيرجي جنابري، جوشوا كيميتش، جوشوا زيركزي، فيليب كوتينيو «ثنائية» وليون جوريتسكا، في الدقائق 2، 7، 15، 33، 47 و62.. بهذا الانتصار، عزز بايرن صدارته للبوندسليجا برصيد 52 نقطة، في حين توقف هوفنهايم عند 34 نقطة في المركز الثامن.

من جانب اخر، حرصت مجموعة من جماهير فرايبورج الألماني، على تكريم روح المصري عمرو مصطفى فهمي، السكرتير السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وذلك خلال لقاء بوروسيا دورتموند في البوندسليجا، بالدوري الألماني.

ورفعت جماهير فرايبورج علما كبيرا عليه صورة الراحل فهمي، الذي كان أحد مشجعي النادي، وكان يحرص على حضور مبارياته باستمرار.. ووزعت بعض الجماهير ورقة تعريفية بعمرو فهمي، على المدرجات بالكامل.

وتولى عمرو فهمي منصب سكرتير الكاف، قبل الدخول في خلاف مع رئيس الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، وتقدمه بشكاوى ضده متهما الملجاشي بالفساد، لتتم إقالة فهمي من منصبه.