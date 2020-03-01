بلومبرغ: أثرياء العالم فقدوا 444 مليار دولار في أسبوع

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكرت وكالة بلومبرغ، أن مجموعة من أغنى أثرياء العالم فقدوا خلال أسبوع واحد 444 مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن الثروة الإجمالية لأغنى 500 شخص في العالم، تقلصت بواقع 444 مليار دولار بسبب الانخفاض الكبير في مؤشرات البورصات العالمية، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ووفقا للوكالة، تعرض لأكبر الخسائر رئيس شركة Amazon جيف بيزوس، ومؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، ومدير عام مجموعة LVMH الفرنسية برنارد أرنو، إذ بلغ إجمالي خسائرهم نحو 30 مليار دولار.

وخسر رئيس شركة «تسلا» إيلون موسك، الذي يحتل المرتبة 25 في تصنيف أغنى أغنياء العالم تسعة مليارات دولار هذا الأسبوع بعد انخفاض سعر أسهم الشركة.

ووفقا لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أصبح الأسبوع الحالي، الأسوأ بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية منذ الأزمة المالية لعام 2008.

في السياق، قالت مجلة «فوربس»، إن فيروس كورونا تسبب بخسارة خمسة من أغنى أثرياء الروس ما مجموعه 6.06 مليار دولار في يوم واحد، بسبب انهيار البورصات على خلفية انتشار كورونا في العالم.

ووفقا لخبراء المجلة، خسر رئيس ومالك شركة «لوك أويل» وحيد ألكبيروف 1.6 مليار دولار لتهبط ثروته إلى 22.5 مليار دولار.

وخسر صاحب شركة «نوريلسك نيكيل» فلاديمير بوتانين 1.4 مليار دولار، وبقي لديه ثروة بقيمة 26 مليار دولار، ورئيس مجلس إدارة شركة «نوفاتيك» ليونيد مايكلسون خسر 1.2 مليار دولار وتراجعت ثروته إلى 22.5 مليار دولار.

وخسر فلاديمير ليسين، الذي يمتلك مصنع نوفوليبتسك للمعادن 910 ملايين دولار وقدرت «فوربس» ثروته حاليا بـ21.3 مليار دولار، وفقد المالك المشارك لشركة «سيفر ستـال» أليكسـي مورداشـوف 948 مليـون دولار خـلال يـوم واحـد، وقـدرت المجلـة المتبقـي من ثروتـه بـ19.9 مليـار دولار.