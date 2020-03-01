  • الأحد , 1 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة
    • رياضة
  • سابالينكا تقهر كفيتوفا وتتوج بلقب قطر

سابالينكا تقهر كفيتوفا وتتوج بلقب قطر

رياضة
التعليقات على سابالينكا تقهر كفيتوفا وتتوج بلقب قطر مغلقة
8 views

الدوحة ـ وكالات:
توجت لاعبة التنس البيلاروسية، أرينا سابالينكا، المصنفة الـ13 عالميا، مغامرتها في بطولة قطر المفتوحة بإحراز اللقب، بعد فوزها الثمين (6/3) و(6/3)، على التشيكية بيترا كفيتوفا، أول أمس، في المباراة النهائية.
وحرمت سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة، منافستها كفيتوفا المصنفة الـ11 عالميا والثامنة للبطولة، من حصد لقبها الثاني في قطر، حيث سبق لكفيتوفا أن توجت في 2018.. وفي المقابل، أحرزت سابالينكا اللقب اليوم، خلال مشاركتها الأولى في البطولة.
وهو اللقب الأول لها في الموسم الحالي، والسادس في جميع بطولات الرابطة العالمية للمحترفات، خلال مسيرتها الرياضية حتى الآن.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة