عقوبة قاسية وغرامة مالية.. حارس ريال السابق متهم بالعنصرية

العواصم ـ وكالات:

عوقب يونايتدكيكو كاسيا حارس مرمى ليدز بالإيقاف لثماني مباريات، إلى جانب غرامة مالية بقيمة ستين ألف جنيه إسترليني (نحو 78 ألف دولار) بعد اتهامه بارتكاب إساءة عنصرية خلال مباراة في دوري القسم الثاني الإنجليزي لكرة القدم أمام تشارلتون أثليتيك في أيلول الماضي.

وقال الاتحاد الانجليزي للعبة إن الحارس الإسباني البالغ 33 عاما عليه أيضا حضور دورة للتوعية تهدف لمكافحة العنصرية.. وذكرت وسائل إعلام أن المخالفة ارتكبت بحق جوناثان ليكو مهاجم تشارلتون المولود بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنه لعب لمنتخب انجلترا في أكثر من فئة عمرية.

ونفى كاسيا (الحارس السابق لريال) استخدام أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية، وقال «لا أعتقد أن قرار الإدانة يعكس تماما حقيقة الواقعة».وأكد في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «حزين ومصدوم» لاتهامه بالعنصرية، وأكد مطالبته بضرورة عدم التسامح مع العنصرية في أي مجال.

وأضاف «أنا على ثقة بأن أسرتي وأصدقائي وزملائي وجميع الطواقم الفنية التي عملت معها طوال سنوات خلال مسيرتي المهنية يعرفون أنني لا يمكن ان أستخدم أي كلمات تنطوي على إساءة عنصرية».

وانضم كاسيا إلى ليدز في كانون الثاني 2019 قادما من ريال مدريد، وظل فيه لسنوات طويلة في مهمة الحارس الاحتياطي.