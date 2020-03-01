غزو فايروس كورونا الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير مارس 1st, 2020 التعليقات على غزو فايروس كورونا مغلقة 7 views الانعتاق من البيرقوراطية عقوبة قاسية وغرامة مالية.. حارس ريال السابق متهم بالعنصرية نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة 5.05 مليارات دولار إيرادات النفط في شباط الماضي مارس 1st, 2020 الكورونا يقتل السياحة الدينية في العراق مارس 1st, 2020 بلومبرغ: أثرياء العالم فقدوا 444 مليار دولار في أسبوع مارس 1st, 2020 بايرن ميونخ يدخل التاريخ برقم جديد في البوندسليجا مارس 1st, 2020 سابالينكا تقهر كفيتوفا وتتوج بلقب قطر مارس 1st, 2020 عقوبة قاسية وغرامة مالية.. حارس ريال السابق متهم بالعنصرية مارس 1st, 2020 الانعتاق من البيرقوراطية مارس 1st, 2020 تهويد الخليل القديمة مسألة وقت أيضاً مارس 1st, 2020 تباطؤ محتمل.. كيف يؤثر فيروس «كورونا» على أسواق الطاقة بالشرق الأوسط ؟ مارس 1st, 2020 التعليقات مغلقة