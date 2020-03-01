  • الأحد , 1 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

الانعتاق من البيرقوراطية

أعمدة الكتاب
التعليقات على الانعتاق من البيرقوراطية مغلقة
22 views

يقدم محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري مثالا حيا لمنافع التخلي عن سطوة الاحزاب على المقدرات في المحافظات العراقية ودورها السلبي في عرقلة مشاريع الاعمار في المدن والقرى والقصبات فعلى مدى السنوات الماضية عانى سكان المحافظات من تدهور واقع الخدمات وتردي المؤسسات الصحية والتعليمية وافتقار مدن كاملة للحد الادنى من هذه الخدمات وكان السبب الرئيسي في هذا التراجع سلسلة من المعوقات ابرزها شحة الموارد المالية وسيطرة أعضاء مجالس المحافظات وهيمنتهم على القرارات وتبنيهم لخطط مشاريع الاعمار وتدخلاتهم المستمرة في شؤون الادارات المحلية التي يمثلها المحافظ ونوابه وكان من الطبيعي أن تتخذ الاحزاب والتحالفات السياسية في هرم السلطة وفي مجالس المحافظات من هؤلاء الأعضاء ادوات لتصفية الحسابات السياسية مع الغرماء والمنافسين والخصوم لتتحول هذه المجالس خلال السنوات الماضية إلى منابر متعددة يرمي بعضها الاخر بالاتهامات ويقف الآخر حجر عثرة أمام العديد من القرارات التي كانت تستهدف تطوير الاداء بما يجعل عجلة الاعمار تدور وتدور معها النشاطات البشرية في مدن العراق المختلفة وماان تم التصويت على قرار الغاء الدورة الانتخابية الحالية لمجالس المحافظات تحت ضغط التظاهرات الشعبية العارمة والمطالبات بانهاء دور وعمل هذه المجالس واتهامها بملفات الفساد حتى انبرى عدد من المحافظين على تلقف المبادرة مدعوما بتعديل مجلس النواب الصلاحيات الممنوحة لهم واقدموا على تحريك مشاريع الاعمار في محافظاتهم حيث تشهد محافظة النجف الاشرف منذ شهور حملات واسعة لتعبيد الطرق وانشاء مشاريع شبكات ماء الشرب وشبكات الكهرباء واستكمال بناء المستشفيات والاعلان عن مناقصات لاحالة عشرات المشاريع الخدمية إلى الشركات الاستثمارية بشكل مباشر والايذان باعلان عهد جديد تودع فيه المحافظات حقبة البيروقراطية والروتين والانطلاق بمشاريع تسابق الزمن وتعوض سكان المحافظات عن سنوات الحرمان ومثلما تشهد النجف الاشرف هذه الثورة في مجال الاعمار تشهدمحافظات أخرى طفرة في الاعمار مثل محافظة الانبار والبصرة وغيرها .لتؤسس لمرحلة جديدة تنتهي فيها مسارات الفشل المتراكم على مدار السنوات الماضية بسب التطبيق السيء والمشوه لتجربة قانون مجالس المحافظات.

د. علي شمخي

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة