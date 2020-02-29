  • السبت , 29 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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أول دولة بالعالم بمواصلات مجانية للجميع

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الصباح الجديد – وكالات:
في قرار هو الأول من نوعه في العالم، ويبدو علامة فارقة في تاريخ الشعوب والمواصلات العامة، بدأت لوكسمبورغ، تطبيق سياسة مجانية المواصلات العامة لتصبح أول دولة في العالم تمنح السكان والزوار مثل هذه الميزة، ولكن هل أصبح التنقل مجانيا بشكل فعلي في تلك الدولة الصغيرة.
تأمل حكومة لوكسمبورغ من خلال هذه الخطوة تشجيع سائقي السيارات على ترك سيارتهم واستعمال وسائل النقل العامة، بهدف حل مشكلة الازدحام المروري، خصوصا حول مدينة لوكسمبورغ العاصمة.
وتعاني مدينة لوكسمبورغ، عاصمة الدوقية الكبرى من أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطنا لحوالي 110 ألف شخص فقط، لكنها تستقبل أيضا 400 ألف شخص للعمل، في حين يشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا ويعبرون الحدود يوميا للعمل في لوكسمبرغ.
ولا تعد تكلفة النقل العام في لوكسمبورغ مرتفعة، حيث يبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتين 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد (حوالي 2600 كلم مربع)، قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى 3 يورو و4 يورو ليوم كامل.
كما يسافر كبار السن، الذين تجاوزت أعمارهم الـ60 عاما والأطفال بالمجان، بالإضافة إلى عروض سنوية أخرى منخفضة التكاليف جدا.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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