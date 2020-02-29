روسيا تتصدر السوق الأوروبية لعرض الأفلام السينمائية

الصباح الجديد – وكالات:

نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة السينما الروسية الحكومية تقريرا يثبت أن روسيا تشغل اليوم المرتبة الأولى بين البلدان الأوروبية من حيث عرض الأفلام السينمائية.

وقدم المختبر الأوروبي لإنتاج الأفلام تقريرا عن شراء التذاكر في دور السينما بالبلدان الأوروبية عام 2019 وذلك في إطار مهرجان برلين السينمائي. وجاء في التقرير أن دور السينما الروسية باعت عام 2019 نحو 200 مليون تذكرة ما يجعل السوق المحلية لعرض الأفلام أكبر الأسواق في العالم وأولها في أوروبا.

وفي عام 2019 زار دور السينما الروسية 219.4 مليون شخص ما يزيد بنسبة 9.5% على مؤشرات عام 2018. أما إيرادات شباك التذاكر في روسيا فبلغت عام 2019 نحو 55 مليار روبل (نحو 800 مليون دولار)، ما يزيد بنسبة 10.3% عما هو عليه عام 2018.

وتقدمت السوق الروسية لعرض الأفلام على السوق الفرنسية حيث بيعت عام 2019 نحو 213 مليون تذكرة.

ودخلت تصنيف أكبر الأسواق السينمائية في أوروبا كل من بريطانيا (176 مليون تذكرة) وألمانيا (118 مليون تذكرة) وإسبانيا (103 ملايين تذكرة).