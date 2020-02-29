  • السبت , 29 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
الأخبار العاجلة

مهرجان دولي للتماثيل الجليدية

الصفحة الأخيرة
التعليقات على مهرجان دولي للتماثيل الجليدية مغلقة
32 views

الصباح الجديد – وكالات:
أقيم في جزيرة “أولخون” الواقعة في بحيرة بايكال بشرق سيبيريا مهرجان Olkhon Ice Fest الدولي للتماثيل الجليدية، شاركت فيه تسعة فرق من النحاتين.
وشهد المهرجان نحت تماثيل جليدية بشتى أنواعها، كالنسور والثعابين والتنانين والخيول وحورية البحر وتمثال بوذا الجالس داخل كرة جليدية، وحتى تمثال “الجد” الذي يمثل بحيرة بايكال مع حفيده نهر أنغارا.
واحتل التمثال الجليدي “الملكة الفتية” الذي نحته الفنان المنغولي، داشبالد جير سيريبات، المرتبة الأولى ويجسد ملكة تحيط بها حيوانات برية ألفتها مثل النمر والأسد والفهد وغيرها.
وشغل النحات الروسي، أليكسي توغارينوف، المرتبة الثانية بتمثاله “الطريق المضيئة”. فيما حصل على المرتبة الثالثة تمثال “جريان الوقت” الذي صاغه النحات الروسي فيتالي تشانتوريا”.
وتولت شركتان سياحيتان روسية وفرنسية تمويل إقامة المهرجان. وقال رجل الأعمال الروسي ومنظم المهرجان، سيرغي مايور، إنه اتُخذ قرارا بجعل المهرجان يقام كل عام في هذه الجزيرة الجميلة.
يذكر أن بحيرة بايكال التي يبلغ عمقها نحو 1200 متر تعد من أعمق البحيرات في العالم وفيها 20% من موارد الماء العذب العالمية.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة