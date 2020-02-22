اندريا كاستيلو*

ترجمة: قيس مجيد المولى

مررنا بأشياء قليلة

أعلم..

ولا أعلم

أين بأمان أضع قلبي

لكن اذا كانت يداك مفتوحتين على نطاق واسع

يمكن أن تقع في حبي

أعلم

أن الشعر والنثر تشبه الاشياء التي تفعلها الشفاه

لكني أحاول توفير مساحة أكبر في نفسي من أجلك.

أعلم

أن البشر يبنون بيوتا خلابة للغاية

لكني اطلب من الريح أن تجفف الدموع

أعلم

يجب أن ينام قلبي

لا أعلم متى ينام

لا أعلم

متى تصبح أفكارك سمفونيات

وظلي لونك المفضل

أعلم

أحاول إصلاح ذلك

وكم أعلم

بأني ساذجة

أن أبقى شيئا واحدا مستمرا في حياتك

اي أن أمتلكك إلى الأبد

ساذجة

لاني أومن بالأبد

ولا أعلم

بأن الأمر يتطلب كثيرا

الإعتقاد بكلمات

دائما وأبدا والى الأبد

في الوقت الحالي تحبني

ويمكن أن أعيش

لأنني خرجت من لحظة استنشاقك

من الأغاني التي تنشد بها طوال الطريق

آمل حين يمر المطر

تضع رأسي الثقيل على صدرك

تغلق عيني بشدة

وتراقبني

اريد ان يصبح العالم

أكثر ضرورة

ما أسمعه منك

فكرتي الأولى والأخيرة

أني أعلم

ولا أعلم..

أنا أحبك

والشيء الذي يسعدني

أن استمر بالشعور بأني

أعلم

ولا أعلم