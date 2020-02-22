قصة حبي مع سارتر.. الأيام الأخيرة

عن دار ألكا للنشر، صدر كتاب” قصة حبي مع سارترــــ الأيام الأخيرة” لسيمون دو بوفوار. ترجمة د. إيثار الطاهر. الكتاب عبارة عن مذكرات تؤرخ فيها سيمون السنوات العشر الأخيرة من حياة جان بول سارتر، والتي دونتها خلال تلك الفترة، مضيفة إليها بعض الشهادات من المقربين من سارتر وأصدقائه، الذين ساعدوا في تحديد ملامح النهاية.

من الكتاب:

“عندما كنا شباباً، وخلال مناقشة عاطفية، انتصر فيها أحدنا انتصاراً باهراً. قال للآخر: إنك بداخل قوقعتك الصغيرة! ولن تخرج منها، وأنا لن أرافقك إلى داخلها، ولو دفنوني إلى جوارك لن يكون هناك أي معبر بين رمادك ورفاتي، لقد خدعتك ببلاغة مصطنعة، لم يسمع بها أي شخص، لأني لم أخبر أحداً بها. في الحقيقة أنا أوجه كلامي إلى أصدقاء سارتر: إلى أولئك الذين تمنيت لو عرفتهم في السنوات الأخيرة بصورة أفضل، والذين حدثتهم عنها كما عشتها في الحقيقة”.

الوسط الأدبي بثنائيات أدبية عديدة وعلاقات عاطفية دامت سنوات طويلة، بعضها استمر مراسلات أدبية ووجدانية ولم تتوج بلقاء أبدا، وبعضها انتهى نهاية مأساوية بالانتحار، وكثير من القصص انتهت بالانفصال والغياب والفشل، ولم يكتب النجاح لغالبية هذه العلاقات.