الأقاليم تواصل جولاتها التفقدية للمواهب في كركوك و صلاح الدين ونينوى

إعلام شؤون الاقاليم والمحافظات:

تنفيذا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض والمدير العام لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات طالب جابر مسلم ، تفقد المعاون الاداري للدائرة منير قدوري، اقسام الموهبة الرياضية في محافظات صلاح الدين وكركوك ونينوى ضمن جولة له هناك ، واطلع و الوفد المرافق على احتياجات الاقسام الثلاث ، ناقلاً تحيات المديرالعام للدائرة للملاكات الوظيفية الادارية والفنية فيها ، وشكر الدائرة وتقديرها لجهود العاملين هناك في مواصلة عمل مراكز الموهبة فـي مختلـف الالعـاب.

وأكد قدوري دعم الوزارة الكامل لجميع مراكز الموهبة في العراق وسعيها الحثيث لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها.

مشيداً بالجهد المتميز والمثمر و الالتزام الكبير الذي لاحظه خلال زيارته في قسم الموهبة الرياضية في كركوك ، كما ثمن المعاون الاداري لشؤون الاقاليم والمحافظات الجهود البارزة التي يبذلها مدير قسم الموهبة الرياضية في نينوى اياد هاشم ابراهيم وتنسيقه المثمر مع منظمات المجتمع المدني العاملة في الموصل واستثمار ذلك في صيانة وترميم المنشآت الرياضية التابعة لقسمه فـي المحافظـة.

هذا وقد رافق وفد الدائرة في جولته التفقدية بالمحافظات الثلاث مديري اقسام الموهبة في صلاح الدين احمد لفته وكركوك حازم حسين ونينوى اياد هاشم.