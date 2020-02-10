ريال مدريد يحول تأخره لفوز ساحق على أوساسونا

كاسيميرو يوضح طريقة زيدان لحصد الألقاب

مدريد ـ وكالات:

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (4-1) على أوساسونا، مساء أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا.. وسجل لريال مدريد إيسكو وراموس وفاسكيز ويوفيتش في الدقائق 33 و38 و85 و(90+2)، في حين سجل أوناي جارسيا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 14.

وبحسب شبكة «سكاواكا» للإحصائيات، فإن إيسكو سجل لأول مرة في الليجا منذ 31 آذار 2019.. وأضافت الشبكة: «هذا الهدف هو الأول لإيسكو بالليجا خارج أرض الميرنجي، منذ أيلول 2018».

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 52 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، في حين يتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

من جانبه، أعرب البرازيلي كاسيميرو لاعب خط وسط ريال مدريد، عن سعادته بالانتصار .. وقال كاسيميرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «غناء جماهير أوساسونا في المدرجات كان لطيفًا، ويجب تهنئة الفريق لأنهم ضغطوا كثيرًا علينا، وخلال أول 15 دقيقة كانوا متقدمين في النتيجة».وأضاف: «تمتعنا بالهدوء، وعرفنا كيف نعود في النتيجة ونُحقق الانتصار، وقدمنا أداءً رائعًا».

وواصل: «كنا نعرف كيف تسير المباراة، لقد سيطرنا جيدًا على اللعب، وكانت مباراة خطيرة جدًا على الجميع».وتابع: «لقد ودعنا مؤخرًا بطولة كأس الملك، وكانت مباراة مُعقدة بالنسبة لنا، وأظهرنا اليوم أننا قادرون على القتال من أجل كل شيء، وهناك أشياء كثيرة في المستقبل، وحققنا 3 نقاط مهمة اليوم».

واختتم: «المداورة؟ هذه هي طريقة زيدان دائمًا، ونحن جميعًا مهمون، وهذه هي الطريقة لحصد الألقاب، ويجب أن تملك مجموعة من اللاعبين الجيدين لمساعدتك».

وحقق إسبانيول انتصاره الأول على ملعبه هذا الموسم، بهدف نظيف، على ريال مايوركا، ليودع قاع جدول الدوري الإسباني.. ورفع إسبانيول رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق الأهداف فقط خلف مايوركا وليجانيس وبفارق نقطة واحدة أمام سلتا فيجو الذي تراجع للمركز الأخير.

ويدين إسبانيول بالفضل في هذا الفوز الثمين، إلى لاعبه راؤول دي توماس، الذي سجل الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 58.

وفاز فريق ريال سوسيداد المنتشي على ضيفه أتلتيك بيلباو، بهدفين لواحد،بهذا الفوز، رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد بيلباو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب (أنويتا)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق لاعب الوسط كريستيان بورتوجيس ‹بورتو› في الدقيقة 65.. ونجح الضيوف في إدراك هدف التعادل عن طريق المهاجم إينياكي ويليامز في الدقيقة 71.. وفي الدقيقة 83، كان اللقاء على موعد جديد لتألق المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، بعد تسجيله للهدف الثاني لسوسيداد.. وشهدت الدقيقة 89، حالة طرد للاعب بيلباو إيكر مونياين، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ودخل سوسيداد اللقاء بروح معنوية مرتفعة بعد نجاحه في إقصاء ريال مدريد من ربع نهائي كأس الملك، بعد الفوز عليه (4-3) في مباراة تألق خلالها إيزاك بعد تسجيله هدفين وصناعة ثالث.