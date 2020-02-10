اتحاد الشركات يستهل موسمه بكاس السوبر

بغداد ـ غازي الشايع:

ضيفت قاعة نادي الشباب الرياضي كاس السوبر بكرة الصالات بين فريقي شركة مصافي النفط وفريق شركة الحفر من محافظة البصرة وانتهت المباراة التي حضرها جمهور غفير اضافة الى بعض الشخصيات الرياضية ومنهم بعض رؤوساء الاتحادات الرياضية المركزية بفوز فريق شركة نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف واحد.

وشهدت المباراة تنافسا مثيرا خاصة وان الفريقين يمتلكون معظم لاعبي المنتخب الوطني بكرة الصالات ومع ان الفريقين اضاعا الكثير من فرص التهديف الا ان الجو العام للمباراة يوحي على شان علو كعب هذه اللعبة والتي من خلالها استطاع اتحاد الشركات من فرض حضوره على المستوى العربي وقاد المباراة طاقما تحكيميا دوليا مكون من الحكام عمار فاضل وعمرو احمد والحكم الاتحادي حسين علي فيما اشرف على المباراة لجنة ادارية من الاتحاد الؤلفه من صباح كاظم يونس وسمير اسماعيل زاير وعوده علي وفي نهاية المباراة وزع السادة اكرم العوادي رئيس الاتحاد وعلي حسين امين سر الاتحاد وصلاح عبد الله والدكتور وميض شامل عضوا الاتحاد وبعض الضيوف الكؤوس والاوسمة.

وقال عبد الكريم صالح الامين المالي لاتحاد الشركات ان الاتحاد يواكب على اققامة مباراة السوبر كتقليد سنوي وهو بداية نشاطات الاتحاد لهذا الموسم ومن هنا نود ان نثمن جهود فريق شركة نفط الوسط ومن خلال ادارة الشركة التي وفرت كل مستلزمات الفريق ودعمه بكل الامور والحال نفسه للجهد المتميز لفريق شركة الحفر من البصرىة التي تحمل الفريق عبء السفر من محافظة البصرة.