لاعبو كرة اليد يوجهون رسالة إلى الكويت

بغداد ـ الصباح الجديد:

وجه لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد، رسالة إلى الاتحاد الكويتي بعد نهاية مشاركته في بطولة آسيا لكرة اليد.

وحمل لاعبو اسود الرافدين لافتات كتبوا عليها: «شكراً للكويت» باللغتين العربية والإنجليزية، لتنظيمها المميز للبطولة.من جانبه، رد الاتحاد الكويتي على مبادرة لاعبي العراق، حيث كتب الاتحاد عبر صفحته الرسمية على «تويتـر»، «الى الاتحاد العراقي لكرة اليد.. شكراً لكم أيضا على هذه البادرة الطيبة منكم .. نحن لم نقم الا بالواجب».

وأنهى المنتخب الوطني البطولة في المركز التاسع، بعدما تغلب على منتخبات الصيـن وأستراليـا ونيوزلنـدا وهونـغ كونـغ.