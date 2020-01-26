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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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علي هادي يعلن نهاية مسيرته مع زاخو

رياضة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مدرب فريق نادي زاخو لكرة القدم، علي هادي، نهاية مسيرته مع الفريق بعد اقل من موسم.. وتولى هادي تدريب زاخو مطلع الموسم الحالي، بعدما كان مدرباً لنادي الطلبة.
وقال هادي عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «الحمدلله والشكر لله، بعد ان توقف الدوري وأصبح العمل صعبا بترحيل المحترفين إلى ديارهم وتسوية الامور مع لاعبي المحافظات وعودة اغلب لاعبي الفريق ضمن دوري الإقليم.. وبرغم الصبر على الظروف الصعبة لكن بما ان المشاركة باتت شبه مستحيلة في الدوري وفق المعطيات الحالية».
واضاف «قررت التنازل عن حقوقي المادية جميعها وتقديم الشكر والامتنان لإدارة زاخو المحترمة وجل ما اتمناه ان يعم الأمن والسلام في وطننا الحبيب شكرا لادارة واعلام وجماهير زاخو، لم ارَ منكم الا كل خير وود واحترام لكن لا اقبل على نفسي ان أخذ أجر من دون عمل، ليس المال كل شئ بل الطموح والنجاح هو الأهم».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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