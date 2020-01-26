«الاشبال» يلاقي ناشئي الوكرة في الاطار الودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

من المقرر ان يلتقي أمس الأثنين منتخب الاشبال فريق ناشئي الوكرة تجريبيا في ملعب الأخير عند الساعة الرابعة عصرًا، وتأتي هذه المباراة ضمن منهاج الملاك التدريبي للمنتخب، ومن المؤمل ان يواجه احد فرق سبيتار خلال تواجد الوفد في قطر.

وخصص الجهاز الفني لمنتخب الاشبال الفترة الصباحية ليوم السبت لتمارين القوة في قاعة الحديد بفندق ( راديسون بلو) لمدة ساعة كاملة، فضلا عن تمارين (الاحماء والتمطية) بغية اعادة النشاط الى اللاعبين، وما يحتاجوه من تمارين قوة وهم بهذه الأعمار ، فيما خاض المنتخب المران الثاني له في الفترة المسائية في ملعب الجامعة استعدادًا لملاقاة فريق ناشئي الوكرة أمس الاثنين.

وقال المدرب المساعد، محمد علي كريم في بيان لاتحاد الكرة، «لدينا برنامج ثابت نسير عليه، وهذا المنتخب سيكون النواة الحقيقية للمنتخبات الوطنية، وما يتواجد به من مواهب وطاقات واعدة، فضلا عن انه خالٍ من التزوير، وجميعهم بأعمار حقيقية وليس مثلما يتحدث البعض ، فالذي يتكلم عن التزوير يجب ان يكون داعما لنا في هذه الفترة، واذا كان لديه الدليل الدامغ فليأتِ به، ودخولنا وخروجنا من المطار خير دليل، نعم الآن سنركز على عملنا من اجل خلق جيل جديد للكرة العراقية».

واضاف علي ان «المعسكر مثمر، وخاض الفريق وحدتين تدريبيتين، وفترة صباحية لتمارين القوة، وشاهدنا انضباطا عاليا من قبل اللاعبين، والتزاما بجميع الامور المناطة لهم من قبل الجهاز الفني او الاداري، سيخوض المنتخب اول مباراة تجريبية له يوم الاثنين مع فريق ناشئي الوكرة، وبالتأكيد المباريات التجريبية هي من تضع الجهاز الفني بالصورة الحقيقية عن اللاعبين».