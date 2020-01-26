  • الأحد , 26 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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صدور العدد 36 من مجلة بارالمبياد

رياضة
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بغداد ـ إعلام البارالمبية:
صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية العراقية العدد 36 من مجلة ( بارالمبياد ) المتخصصة برياضة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
وقال مدير اعلام البارالمبية هشام السلمان ان العدد الجديد واكب افتتاح قاعة اللجنة البارالمبية متعددة الاغراض , مشيرا الى انه تضمن العديد من اللقاءات والتقارير عن ابطال البارالمبية لاسيما وهم يواصلون المشاركة في البطولات المؤهلة ابارالمبياد طوكيو الصيف المقبل.
واضاف السلمان ان العدد 36 اعلن عن اكتمال المجلة عامها الثالث حيث تدخل في العدد المقبل عامهـا الرابع بتواصل تام دون انقطـاع وباصـدار شهـري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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