صدور العدد 36 من مجلة بارالمبياد

بغداد ـ إعلام البارالمبية:

صدر عن قسم الاعلام في اللجنة البارالمبية العراقية العدد 36 من مجلة ( بارالمبياد ) المتخصصة برياضة اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

وقال مدير اعلام البارالمبية هشام السلمان ان العدد الجديد واكب افتتاح قاعة اللجنة البارالمبية متعددة الاغراض , مشيرا الى انه تضمن العديد من اللقاءات والتقارير عن ابطال البارالمبية لاسيما وهم يواصلون المشاركة في البطولات المؤهلة ابارالمبياد طوكيو الصيف المقبل.

واضاف السلمان ان العدد 36 اعلن عن اكتمال المجلة عامها الثالث حيث تدخل في العدد المقبل عامهـا الرابع بتواصل تام دون انقطـاع وباصـدار شهـري.