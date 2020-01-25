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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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اياد علاوي: مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض والعراق لن يعود الى الخلف

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي امس السبت ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص.
وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر:” ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الارهاب او قمع السلطة أو الغدر أو الاتفاقات المذلة”.
وأضاف علاوي:” ان القمع والعنف لن يُعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، ، مؤكدا ان صفحات المحاصصة طويت والعراق لن يعود الى الخلف.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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