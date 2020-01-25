بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد رئيس المنبر العراقي اياد علاوي امس السبت ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص.
وقال علاوي في تغريدة له على موقع تويتر:” ان مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض سلمياً لا قرار أشخاص، ولن يوقفه الارهاب او قمع السلطة أو الغدر أو الاتفاقات المذلة”.
وأضاف علاوي:” ان القمع والعنف لن يُعفي أحداً من الحكام من المسؤولية ولو طال الزمن، ، مؤكدا ان صفحات المحاصصة طويت والعراق لن يعود الى الخلف.
اياد علاوي: مشروع الاصلاح قرار شعب منتفض والعراق لن يعود الى الخلف
بغداد ـ الصباح الجديد:
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