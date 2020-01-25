بلاسخارت تصف الإجراءات المتخذة بشأن التظاهرات بالجوفاء ونائب يحذر من التورط بالقتل

بغداد – الصباح الجديد:

قالت ممثلة الامم المتحدة في البلاد جينين بلاسخارت، امس السبت، ان الخطوات المتخذة بشأن التظاهرات ستبقى جوفاء في حال عدم اكتمالها، فيما طالب نائب القوات الامنية بعدم التورط بجرائم القتل.

واوردت بلاسخارت في تغريدة على موقع تويتر إن “عدم المساءلة وعدم التساهل لا يستحقان آمال العراقيين، التي تم التعبير عنها بشجاعة لمدة أربعة أشهر حتى الآن”.

وأضافت: “في حين أن عدد القتلى والإصابات مستمر في الارتفاع، ستبقى الخطوات المتخذة حتى الآن جوفاء إذا لم تكتمل، يجب خدمة الناس وحمايتهم ، وليس الاضطهاد بعنف”.

وفي السياق ذاته، طالب النائب احمد الجبوري امس ايضا، القوات الامنية بعدم تورطها بجرائم القتل، فيما اكد على زوال الحكومة الحالية.

وناشد في تغريدة القادة الأمنيين وكافة الضباط والمراتب في وزارة الداخلية وبقية الأجهزة الأمنية: “لا تنسوا ان هذه الحكومة زائلة وسوف تحاسب على الدماء التي ازهقتْ منذ أربعة اشهر، فلا تتورطوا بجرائم القتل والتنكيل ضد المتظاهرين، لانكم تعلمون ان الجرائم لا تسقط بالتقادم”.