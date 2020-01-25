خبراء يرجحون قتل فيروس كورونا 65 مليون شخص في العالم خلال 18 شهرا

وصل الى 15 دولة حتى الان..

الصباح الجديد ـ وكالات:

توقع خبراء صحة أميركيون بارزون، قبل 3 أشهر من تفشي “فيروس كورونا” في الصين، أن يقتل الفيروس قرابة 65 مليون شخص في العالم خلال عام ونصف العام، وربما عزز هذا الاتجاه ان هذا الفيروس وصل خلال مدة زمنية قصيرة الى 15 دولة عبر العالم.

وقام العلماء في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي، بتصميم انموذج وبائي افتراضي على جهاز كمبيوتر كجزء من الأبحاث في أكتوبر الماضي، وتوقعت المحاكاة أن يتم القضاء على 65 مليون شخص من كافة أنحاء العالم خلال 18 شهرا فقط، وفقا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد كبار الباحثين في مركز جونز هوبكنز، وهو الدكتور إريك تونر، قوله إنه لم يشعر بالصدمة عندما ظهرت أنباء عن انتشار فيروس كورونا في ووهان في أواخر ديسمبر الماضي، مضيفا “لقد اعتقدت لفترة طويلة أن الفيروس الأكثر احتمالا الذي قد يتسبب في حدوث وباء جديد سيكون فيروس كورونا”.

وتابع قائلا: “لا نعرف بعد مدى قدرته على نقل العدوى. نحن نعلم أنه يتم ينتشر من خلال انتقاله من شخص لآخر، لكننا لا نعرف إلى أي مدى، والانطباع الأولي هو أن هذا أكثر اعتدالا بكثير من فيروس السارس، لذلك فالأمر مطمئن، إلا أنه من ناحية أخرى، قد يكون أكثر قابلية للانتقال من السارس”.

وتشير المحاكاة التي أجراها الدكتور تونر على الكمبيوتر إلى أنه بعد 6 أشهر، ستعاني كل دولة في العالم تقريبا من إصابات ب‍فيروس كورونا، وفي غضون 18 شهرا، يمكن أن يموت 65 مليون شخص من جرّاء الإصابة بالفيروس.

أفادت اللجنة الطبية الصينية، اليوم السبت، أن عدد ضحايا فيروس “كورونا” إرتفع إلى 41 شخصا.

وكشفت اللجنة في بيان لها أن عدد المصابين بالفيروس إرتفع إلى ألف و200 حالة إصابة، من بينهم 237 في حالة خطيرة.

ووفق نفس البيان فقد بلغ عدد المشتبه بإصابتهم بالفيروس ألف و 965 شخصا، في حين سجلت 38 حالة شفاء من الفيروس لحد الساعة.

كما وصل عدد الأشخاص الخاضعين للمراقبة جراء ملامستهم للمصابين بالفيروس إلى 13 ألف و 967 شخصا، الأمر الذي دفع الصين الى تكثيف جهودها لاحتواء الفيروس وعزلت 12 مدينة و43 مليون شخص حيث أوقفت عمل وسائل النقل العام وعلقت التجمعات العامة.

فرنسا اول الدول الاوربية اصابة

وفي السياق، أعلنت دول عدة عبر العالم وصول الفايروس اليها وكما يلي:

أُعلن عن أول ثلاث إصابات في أوربا الجمعة في فرنسا، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن باريس تعتزم تأمين حافلات ليتمكن الفرنسيون الموجودون في ووهان من مغادرتها.

كوريا الجنوبية

أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاماً، وصلت إلى سيول في 19 من الشهر الجاري على متن طائرة آتية من ووهان.

وسجلت كذلك إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في ووهان.



الولايات المتحدة

أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 من الشهر الجاري، إلى مستشفى غير بعيد عن سياتل، وفق ما أعلنت السلطات في 21 من الشهر.

وكان الرجل اتصل بنفسه بخدمات الطوارئ بعد ظهور أعراض عليه. وتوصف حالته بأنها مُرضِية.

وسجّلت حالة أخرى أمس الجمعة لدى ستينية وصلت من ووهان في 13 من الشهر الجاري وتسكن في شيكاغو. وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها “في حالة سريرية جيدة”.

اليابان

سجلت الحالة الأولى في اليابان لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، بسبب إصابته بحرارة مرتفعة وأعراض أخرى، بعد عودته قبل أيام قليلة من ووهان.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني، سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 من الشهر الجاري.

وأكدت السلطات الصحية اليابانية اليوم السبت اكتشاف ثالثةِ حالة إصابة، وهي لامرأة صينية.

ماليزيا

أعلنت ماليزيا اليوم السبت اكتشاف أول حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة الماليزي ذو الكفلي أحمد في مؤتمر صحفي بالعاصمة كوالالمبور إن امرأة وحفيديها، وهم صينيون من إقليم ووهان، وصلوا إلى ماليزيا قادمين من سنغافورة.

وأشار الوزير إلى أن المرأة وحفيديها أقارب لرجل (66 عاما) ونجله كشفت الاختبارات الطبية إصابتهما بالفيروس في سنغافورة.

وأوضح وزير الصحة الماليزي أن الأشخاص الثلاثة المصابين بالفيروس في ماليزيا حالتهم مستقرة ولديهم أعراض السعال وتم عزلهم. كما أجريت اختبارات طبية على خمسة آخرين كانوا مسافرين معهم وجاءت نتائج الإصابة بالفيروس سلبية.

أستراليا

أعلنت السلطات الأسترالية ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في مدينة سيدني، وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد، وهي لرجل في الخمسينات من عمره بمدينة ملبورن.

وأعلنت السلطات الصحية في ولاية نيوساوث ويلز أن الإصابات الجديدة لثلاثة رجال، أعمارهم 53 و43 و35 عاما، كانوا قد عادوا أخيرًا إلى سيدني من مدينة ووهان الصينية، مضيفة أنه تم تطبيق الحجر الصحي عليهم.

باكستان

شخصت باكستان أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وهي لمريض سافر إلى مدينة مولتان عقب وصوله إلى كراتشي من الصين عبر دبي يوم 21 يناير/ كانون الثاني.

وكان كبير مستشاري وزارة الصحة في باكستان زافار ميرزا قال في وقت سابق إن الدولة “تفتقر إلى القدرات” لاكتشاف الفيروس.

وأضافت القناة أنه سيتم ارسال عينات الحالات التي يشتبه في إصابتها بالفيروس إلى معامل دولية من أجل تحليلها.

النيبال

أعلن عن أول حالة أمس الجمعة في النيبال، لدى طالب عاد في 9 من الشهر من الصين.

سنغافورة

أعلنت سنغافورة الأربعاء الماضي عن الإصابة الأولى التي تعرّض لها رجل يبلغ 66 عاماً بعد ثلاثة أيام من وصوله من ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال.

وتأكدت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما.

وكذلك كان حال خمسينية تعيش في ووهان، وصلت في 21 كانون الثاني/يناير.

تايوان

سجلت الحالة الأولى التي في تايوان لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان في 20 يناير/ كانون الثاني، وكانت تعاني من الحرارة والسعال وألم في الحنجرة.

تايلاند

أكد نائب وزير الصحة التايلاندي، ساتيت بيتوتيكا، تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في البلاد.

وحالة الإصابة الخامسة لامرأة صينية تبلغ من العمر 33 عاما، من مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس.

ووصلت المرأة إلى تايلاند يوم يناير/ كانون الثاني، برفقة ابنتها التي تبلغ من العمر 7 سنوات، وخضعت بعد ثلاثة أيام لفحص بأحد المستشفيات لإصابتها بحمى بسيطة.

وبحسب بيان وزارة الصحة التايلاندية، تخضع المصابة حاليا للعلاج في غرفة منعزلة. ولم تُصب الطفلة بالفيروس.

وسجلت أول إصابة خارج الصين في تايلاند في 8 يناير/ كانون الثاني، لامرأة عائدة من زيارة إلى ووهان.

ومنذ ذلك القوت، سجلت، ثلاث حالات أخرى: ثلاثة صينيين من ووهان وتايلاندية زارت هذه المدينة.

وتعافى صينيان وعادا إلى بلديهما.

فيتنام

أدخل صينيان إلى المستشفى في 17 و18من الشهر الجاري: الأول رجل وصل من ووهان، وابنه الذي يسكن في هو-شي-منه وتلقى العدوى، بحسب ما أعلنت السلطات أول أمس الخميس.

السعودية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند إن ممرضة تعمل في أحد المستشفيات السعودية، قد صارت أول هندية تصاب بفيروس كورونا الجديد.

هونغ كونغ

أعلنت وجود خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس الجديد. وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام اليوم السبت إنه تم رفع درجة التأهب لمواجهة فيروس كورونا الجديد في الجزيرة من درجة “خطيرة” إلى “طوارئ”.

ماكاو

أعلنت سلطات ماكاو في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، إصابة امرأة، وهي صاحبة أعمال تبلغ 52 عاما وصلت قبل ثلاثة ايام بالقطار الآتي من مدينة تشوهاي الصينية. وسجلت إصابة ثانية بعد ذلك.