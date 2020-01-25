جيمس جيفري: سنلتقي مسؤلين عراقيين في كوبهاغن الأسبوع المقبل لبحث مستقبل قواتنا

الصباح الجديد ـ وكالات:

أكد مبعوث الرئيس الأميركـي الخاص لسوريا والتحالف الدولي جيمس جيفـري امس السبـت أن الحكومـة العراقيـة عليها تحديد آليات المرحلة المقبلة بالنسبة للوجود العسكري الأميركي، لافتاً إلى وجـود لقـاء فـي كوبهـاغـن الأسبـوع المقبـل للحديـث عـن مسألـة بقـاء القـوات.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي، إننا “لا نتدخل في ملف اختيار رئيس الحكومة، فهذا شأن العراقيين، لكن هناك حراكا شعبيا يطالب بحكومة غير خاضعة لإيران، وهذا أمر جيد بالنسبة لنا.

وأضاف جيفري أن “قرار البرلمان العراقي غير ملزم لنا، لأننا اتفقنا مع الحكومة العراقية بشأن قواتنا، وهو يقضي بالبقاء حتى القضاء على تنظيم ”، موضحا “لسنا مهتمين عن التحدث عن الانسحاب من العراق، لكن في الأخير هو قرار عراقي، وإن أي نقاش مع العراقيين نعتقد انه يجب أن يغطي جوانب العلاقة، فهي ليست مجرد قوات عسكرية، بل هي علاقة طويلة الامد تتعلق بتسليح الجيش العراقي وغيره”.

وتابع مبعوث الرئيس الأمريكي: “تعرضنا لـ 11 هــ.جوماً في العراق منذ اقتحام محيط السفارة الأميركية متورطة بها المليشــيات التابعة الى ايران.