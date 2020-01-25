دعاوى كندية لتعويض عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

الصباح الجديد – وكالات:

رفعت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الكنديين، شكوى ضد المرشد العام الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري، بسبب إسقاط الطائرة بصاروخين في 8 يناير الجاري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً كانوا على متنها، وفق ما ذكرته فضائية العربيـة.

وأفاد “المركز الدولي لحقوق الإنسان”، ومقره في تورنتو أنه بالتعاون مع مؤسسة “جاردينر ميلر أرنولد إل إل بي” القانونية، يقوم المركز باتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أهالي الضحايا سعياً لتحقيق العدالة، لافتا إلى أنه “تم رفع دعوى ضد إيران نيابة عن عائلات ضحايا رحلة الطيران رقم PS752 الأوكرانية”، أمام محكمة أونتاريو، تحت بند من قانون العقوبات الكندي الذى تم إقراره عام 2012 بعنوان “العدالة لضحايا الإرهاب”.

يذكر أن اعتراف الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية في الثامن من الشهر الجاري بصاروخين تسبب في تدويل القضية، وحمل إيران مسؤولية جديدة لعدم إلغائها الرحلات المدنية عندما كانت على شفا مواجهة مع الولايات المتحدة، بعد أن قصفت قاعدة عراقية تتواجد فيها قوات أميركية.