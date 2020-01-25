هيئة البحث والتطوير الصناعي تعقد مؤتمرها الدولي الاول للنانوتكنولوجي وتطبيقاته

بالتعاون مع جامعتي صلاح الدين وملايا الماليزية

بغداد _ الصباح الجديد :

برعايـة وحضور وزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح عبد الله الجبوري والمستشار العلمي للوزارة عمار عبدالله حمد عقدت هيئة البحث والتطوير الصناعي بالتعاون مع جامعة صلاح الدين / أربيل وجامعة ملايا / ماليزيا المؤتمر الدولي الاول للنانوتكنولوجي وتطبيقاته والذي أنطلقت فعالياته في محافظة أربيل بمشاركة عدد كبير من الباحثين والاكاديميين في الهيئة والجامعات العراقية والدولية في مجال تقنيات النانوتكنولوجي .

وأبـدى الوزير في مستهل المؤتمر ترحيبه وسروره البالغ بإقامة مثل هذه المؤتمرات العلمية والدولية في العراق ، مؤكداً حرص وزارة الصناعة والمعادن على دعم الابداع ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في دول العالم للنهوض بالنشاط الصناعي العراقي ، معرباً عن شكره وأمتنانه لجميع القائمين على هذا المؤتمر ، متمنياً في الوقت ذاته الخروج بتوصيات تخدم الحركة العلمية والصناعية في البلاد .

مـن جانبـه أكد المستشار العلمي للوزارة في كلمة له خلال المؤتمر ان وزارة الصناعة والمعادن سباقة في أستعمال تقنية النانو من خلال تشكيل فريق لنشاط النانو في مركز الوزارة وادراج البحوث الخاصة بهذا المجال ضمن الخطط البحثية لهيئة البحث والتطوير الصناعي ومتابعة أمكانيات التطبيق في شركات الوزارة لتحسين اليات العمل ورفع مستوى النشاط لإنتاج مواد بتقنيات حديثة وفتح أبواب التعاون مع الجامعات العراقية لإيجاد حلول للمشكلات والمعوقات التي تحدث في جميع المجالات البيئية والصناعية. واكد المستشار العلمي ان هذه التقنية واحدة من أهم طرق تطوير المجال الصناعي في القرن الواحد والعشرين وستكون خلال عام 2050 أساس الصناعة الحديثة ، معلناً عن ان للوزارة في الوقت الحالي ثلاثة مشاريع للاستفادة من تقنية النانو يقوم بتنفيذها الفريق الوزاري بالتعاون مع هيئة البحث والتطوير الصناعي والشركة العامة للصناعات التعدينية .

ولفت الى ان هذه المشاريع تتضمن مشروع إنتاج الطلاء النانوي لتقليل ومعالجة الاحتكاك والتآكل الذي تعاني منه الكثير من المفاصل الصناعية ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي بتقنية النانو وباقل كلفة واكثر كفاءة ومشروع إنتاج طلاء نانوي للفلاتر الخاصة بالمكيفات الهوائية لتنقيتها من الاتربة والبكتريا التي تنمو فيها ، مؤكداً ان وزارة الصناعة والمعادن دأبت على أحتضان ورعاية كل الجهود الساعية لدعم الابداع وتوطين التكنولوجيا الحديثة في العمل الصناعي .

هـذا ويعد المؤتمر من المؤتمرات الرائدة التي تأتي تأكيداً على أهمية دعم العلم والتكنولوجيا الحديثة في البلد حيث يغطي العديد من الموضوعات المتعلقة بأستعمالات وتطبيقات تكنولوجيا النانو ومنها النانو تكنولوجي والمواد الابداعية وموضوعات الصحة وتنقية المياه والتحديات الاقتصادية والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة بمشاركة (87 ) بحثا من دول مصر وفلسطين وسوريا وماليزيا إضافة الى العديد من الجامعات والشركات والمراكز البحثية في تخصصات شتى .

كما تضمن المؤتمر محاور عدة أبرزها تحضير وتطبيقات جزيئات النانو وتقييم وتوصيف المواد النانومترية وغيرها من المحاور الاخرى .

وعلى هامش المؤتمر التقى وزير الصناعة والمعادن بوزير الصناعة والتجارة في أقليم كردستان ورئيس جامعة صلاح الدين لبحث سبل التنسيق والتعاون المشترك في شتى المجالات الصناعية والعلمية .

على صعيد اخر قال مدير عام شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن المهندس عبد الرسول محمد عارف ان الشركة جهزت محافظة ديالى بدفعة من محولات التوزيع بلغت (16) محولة لصالح شركة ارض النشامى للمقاولات/ قطاع خاص وبمبلغ (132) مليون دينار ، موضحا بان الدفعة تضمنت تجهيز الشركة المذكورة بـ(10) محولات سعة (400/11KVA ) و (6) محولات سعة (250/11KVA ) ، مؤكدا استعداد الشركة التام لتلبية جميع طلبات التجهيز لمنتجاتها المتميزة من المحولات والمقاييس الكهربائية والقابلو الضوئي بجميع أنواعها وسعاتها واطوارها .