تقييم بيئة العمل وتحسينها وتعزيز صحة العاملين وتطويراتهم

مديرة المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في البصرة

البصرة _ سعدي السند :

يعد المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في البصرة واحدا من المراكز التخصصية المهمة التي تعنى بصحة وسلامة العاملين في الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص ممن تتطلب مهامهم الوظيفية تواجدا في مواقع تتعرض الى ملوثات بيئية وغيرها فيكون لهذا المركز حضوره الميداني من خلال فرق العمل التابعة له لمتابعة توفير شروط ومتطلبات السلامة المهنية على وفق التعليمات والقوانين اضافة الى متابعات هذا المركز لعدد من الدوائر والشركات لأجراء الفحوصات المتعددة التي تدخل في حماية المجتمع من الملوثات البيئية .

تعزيز روح التعاون بين اصحاب المشاريع والشركات

“الصباح الجديد” زارت المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في البصرة الواقع ضمن بناية مديرية الضمان الاجتماعي في البصرة في شارع السعدي والتقت مديرة المركز مي طه راضي التي قالت ارتبط مركزنا بمديرية العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة بعد ان كان مرتبطا بالمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في بغداد والتابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وقد انفك مركزنا عن مركز بغداد عند العمل بقرار منح الصلاحيات الى المحافظات ويتخصص المركز بنشر الوعي في مجالي الصحة والسلامة المهنية بين العاملين وتعزيز روح التعاون بين اصحاب المشاريع والشركات والانشطة الاقتصادية المتعددة بين العاملين بها

أهداف المركز

وبينت مديرة المركز : ان اهداف مركزنا تتلخص بمجالات الصحة والسلامة المهنية لتوفير وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تقليل الكلف من خلال تحقيق الاهداف المهمة ومنها حفظ وتعزيز صحة العاملين من خلال الوقاية من الحوادث والامراض المهنية والسيطرة عليها والقضاء على العوامل والمخاطر والظروف المهنية الضارة بصحة وسلامة العاملين وتقويم بيئة العمل وتحسينها وتطوير وتعزيز العمل الآمن في بيئة العمل مما يؤثر على تحسين الانتاجية واعداد المواصفات القياسية المطلوبة في مجالي الصحة والسلامة المهنيتين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اضافة الى تعزيز الصحة البدنية النفسية للعاملين وتطوير قدراتهم المهنية الاجتماعية .

هذه هي مهام المركز

وأضافت ان الهيل التنظيمي لمركزنا يتألف من عدد من الشعب التخصصية وهي شعب السلامة المهنية والصحة المهنية والتوعية والتدريب والمختبرات والتخطيط والمتابعة والادارية والحسابات والتدقيق ولكل شعبة تخصصها ومنها مهام وفحوصات شعبة المختبر التي تقوم بأجراء الفحوصات الخاصة بالتحليلات المرضية للعاملين المعرضين للمخاطر المهنية واحالة الفحوصات المختبرية الخاصة بالسموم المهنية (المعادن الثقيلة) ملوثات البيئة الى المختبر المختص والمشاركة في نشر الوعي الصحي المهني في البصرة واجراء فحص الهيمغلوبين H .B واجراء فحص E.S.R للدم واجراء فحص الدم الكامل C.B.C واجراء فحص الادرار العام وهناك شعبة التوعية والتدريب التي تتخصص بنشر الوعي في مجالات الصحة والسلامة بين العاملين .

واوضحت انه يتم تحقيق هذا الهدف عن طريق اقامة الدورات التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنية وعقد ندوات التوعية في مجالات الصحة والسلامة المهنية وتصميم البوسترات والنشرات في موضوعات الصحة والسلامة المهنية وعندنا أيضا شعبة السلامة المهنية التي تهدف واجباتها الى اعداد قاعدة بيانات عن الانشطة المشمولة بالخدمات الصحية والسلامة المهنية في البصرة واعداد العاملين فيها والتحري الموقعي عن ملوثات بيئة العمل في الانشطة الاقتصادية ومتابعة توفير شروط ومتطلبات السلامة المهنية على وفق التعليمات والقوانين النافذة في عموم الانشطة المشمولة اضافة الى متابعة فحوصات المراجل البخارية واوعية الضغط والمصاعد والرافعات اما في مجال الصحة المهنية فتهتم هذه الشعبة بأجراء الفحوصات الطبية المهنية الابتدائية والدورية في الانشطة الاقتصادية المشمولة والمشاركة في نشر الوعي الصحي المهني ومنها رصد وبائية الامراض المهنية ورصد تسجيل اصابات العمل واجراء الفحص السريري وفحص البصر واجراء فحص كفاءة الرئة واجراء فحص السمع وتخطيط القلب E.C.G .