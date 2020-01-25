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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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رونالدو يسجل رقما فريدا في مسيرته

رياضة
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روما ـ وكالات:
واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، تألقه مع السيدة العجوز في الفترة الأخيرة بعدما ساهم في تأهل البيانكونيري لنصف نهائي كأس إيطاليا.. وسجل رونالدو هدفًا في الفوز على روما بنتيجة (3-1) في ربع نهائي الكأس، ليهز الشباك في مباراته الرابعة على التوالي بالعام الجديد، والثامنة تواليا في العموم.
وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن رونالدو تمكن من تسجيل هدف على الأقل في مبارياته الـ4 الأولى بعام جديد للمرة الأولى في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.. وأحرز رونالدو هاتريك في كالياري، مع هدف في روما وثنائية في بارما بالدوري الإيطالي، فيما هز شباك «الذئاب» بالكأس.
ويستعد رونالدو مع اليوفي لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على نظيره نابولي، مساء اليوم الأحد ، بملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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