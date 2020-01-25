برشلونة يحتفظ بعرش استثنائي بين الأندية العالمية

الأكثر تفاعلاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي

العواصم ـ وكالات:

أنهى برشلونة عام 2019 بصفته النادي الأكثر تفاعلا على مستوى العالم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بإجمالي مليار و417 مشاركة عبر (إنستجرام) و(تويتر) و(فيس بوك)، ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق.

ووفقا لهذه البيانات التي جمعتها شركة (بلينكفاير أناليتكس)، فإن البرسا، المتوج بلقب الليجا الإسبانية، تصدر بذلك قائمة الأندية من حيث معدل التفاعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، متفوقًا بذلك على ليفربول بطل أوروبا (1.161 مليار) ومانشستر يونايتد (1.044 مليار) يليه يوفنتوس بطل إيطاليا رابعًا (916 مليونًا).

أما تشيلسي، فجاء في المركز الخامس بواقع 645 مليون مشاركة يليه ريال مدريد سادسًا (600 مليون).. وثمن المدير المسؤول عن القسم الرقمي بالنادي الكتالوني، ديداك لي، هذه النتائج، لكنه ذكر بـ»التحدي المستمر» الذي يجبر البارسا على «مواصلة التطور» و»التأقلم على الاحتياجات المحددة لكل من هذه القنوات».

كما أزاح البلوجرانا غريمه الأزلي ريال مدريد من صدارة الأندية التي تحظى بأكبر عدد من المتابعين عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بواقع 260 مليون متابع للحسابات الرئيسية للنادي، متقدمًا بمليوني متابع عن الملكي، وفقا لدراسة أجرتها «جلوبال ديجيتال فوتبول بينشمارك».

وأبرز لي أنه «بعيدًا عن عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نثمن الشعور بالانتماء الذي نخلقه مع مشجعينا. فهذا هو النجاح الحقيقي للإدارة على المستوى الرقمي».

من جانب اخر، أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الفحوصات أظهرت اصابة حارس مرماه الاحتياطي البرازيلي نيتو بالتواء في كاحل قدمه اليسرى.. وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الرسمي «أكدت الفحوصات التي أجريت الخميس أن نيتو يعاني من التواء في كاحله الأيسر. سيكون خارج التشكيلة، وتطور شفائه سيحدد تاريخ عودته».

وتعرض البرازيلي للإصابة خلال المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1 في الثواني الأخيرة الاربعاء على مضيفه إيبيزا من الدرجة الثالثة في مسابقة كأس ملك إسبانيا.. ولم يحدد برشلونة فترة غياب بديل الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، فيما قدرتها الصحافة الإسبانية بين أسبوعين وثلاثة أسابيع كحد أدنى.. وجاءت إصابة نيتو (30 عاما) تزامنا مع عودة تير شتيغن من إصابة في أوتار ركبته اليمنى، ما أبعده عن المشاركة في مسابقة الكأس السوبر الاسبانية مطلع الشهر الحالي في السعودية.

ولعب الألماني الأحد ضد غرناطة (1-صفر) في الدوري المحلي، لكن كيكي سيتيين المدرب الجديد للفريق الكاتالوني فضل إشراك نيتو في الكأس.ولم يسبق للحارس البرازيلي المنتقل مطلع الموسم من فالنسيا أن شارك ولو لدقيقة واحدة مع برشلونة على أرضه في ملعبه «كامب نو».

وهي الإصابة الثانية لنيتو منذ الأول من تموز تاريخ توقيعه مع بطل الدوري الإسباني، حيث تعرض سابقا لكسر في يده اليسرى أُجبر وقتها على إجراء عملية جراحية.. وشارك نيتو في أربع مباريات تلقى خلالها سبعة أهداف، استهلها أمام إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا (2-1)، ثم في دربي كاتالونيا أمام إسبانيول (2-2)، وفي نصف نهائي الكأس السوبر أمام أتلتيكو مدريد (2-3)، وبالأمس ضد إيبيزا في كأس الملك (2-1).. وستفتح الإصابة الباب أمام الحارس الشاب إينياكي بينيا (20 عاما) لينقل من الفريق الرديف الى الاول.