السجائر الإلكترونية تسبب و تزيد خطر الإصابة بأمراض قلبية ورئوية

منظمة الصحة تحسم الجدل في خطورتها

متابعة الصباح الجديد :

قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير حديث إن السجائر الإلكترونية مضرة بالمستعملين والمعرضين لأبخرتها على حد سواء، محذّرة من أنها يمكن أن تلحق أضرارا بالأجنة وتؤثر على أدمغة المراهقين.

وقد روّج لهذه المنتجات من المورّدين وبعض الحكومات على أنها بديل صحي للتدخين التقليدي وكوسيلة للاقلاع عن هذه العادة.

لكن في سلسلة من الأسئلة حول هذه السجائر الإلكترونية، قالت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنه لا يوجد دليل كافٍ على أنها تساعد المدخنين في الإقلاع عن التدخين، لكن هناك أدلة واضحة على أنها خطرة.

وأوضحت المنظمة «ليس هناك أي شك في أنها مضرة بالصحة وليست آمنة»، مشددة على أنه «من السابق لأوانه تقديم إجابة واضحة حول تأثير استعمالها أو التعرض لها على المدى الطويل».

وأضافت أن الأجهزة التي تعمل بالبطاريات والتي تمكّن المستعملين من استنشاق سوائل النيكوتين وإطلاق الأبخرة التي تسبب الإدمان «تشكل خطرا خصوصا عند استعمالها من قبل المراهقين».

وتابعت في تقريرها «النيكوتين مادة تسبب الإدمان» مشددة على أن «التعرض للنيكوتين قد تكون له آثار مدمرة».

ووسط تزايد المخاوف من العواقب الصحية الخطيرة المرتبطة باستعمال السجائر الإلكترونية، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن استعمالها يزيد من خطر الإصابة بأمراض قلبية ورئوية.

وقد شهدت الولايات المتحدة خصوصا أزمة صحية كبيرة مرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية وهو مرض رئوي حاد أودى بحياة أكثر من 50 شخصا ومرض أكثر من 2500 شخص في البلاد.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن خمس دول أخرى في الأقل تحقق في إصابات رئوية متعلقة باستعمال السجائر الإلكترونية.