أوبرا وينفري تدعم تخلي هاري وميغان عن صفتهما الملكية

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أكدت الإعلامية الأميريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، أنها تدعم قرار الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، بتخليهما عن صفتهما الملكية، بنسبة 1000%.

وقالت في تصريحات لها، لبرنامج «تي إم زي» الأميركي، الثلاثاء الماضي: «أنا أدعمهما 1000%»، هل تعلم لماذا؟ لأن تفكيرهما في هذا القرار استمر لعدة أشهر، حتى أن ملكة بريطانيا قالت في بيانها السبت الماضي: «لقد استمرت هذه المناقشات منذ أشهر، فضلا عن أن الأمير هاري قال في بيانه بحفل الجمعية الخيرية، أنه كان عليه اتخاذ ذلك القرار للمضي قدما بسلام مع أسرته الجديدة»، والمكونة من زوجته وابنهما آرتشي».

وتابعت أوبرا: «إنها تشعر تماما بقرار الأمير هاري بالتخلي عن كل ما عرفه طوال حياته الملكية، واختيار حياة جديدة، من أجل رؤية حقيقية لنفسه».

وأردفت الإعلامية الشهيرة: «من نحن لنصدر أحكاما عليهما؟ لقد فعل الأمير هاري كل ما يلزم من أجل عائلته، لا أعتقد أن أي شخص لديه أي حق في قول أي شيء، فالقرار يخص عائلته في المقام الأول».

واتفقت مع أوبرا وينفري، صديقتها، الإعلامية، غايل كينغ، التي قالت لبرنامج «تي إم زي»، أن «هاري وميغان لم يتخذا القرار من فراغ، إذ دارت الكثير من المحادثات والمشاورات، ولهذا السبب اعتقدت أنه من الظلم جدا أن أقول إن ملكة بريطانيا كانت مضللة بشأنه، بدليل أنها قالت في بيانها إن المحادثات مع حفيدها دارت منذ أشهر».

وأعلن دوق ودوقة ساسكس، في وقت سابق «التخلي عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية ببريطانيا والعمل من أجل تحقيق الاستقلال المالي».

ومنحت الملكة إليزابيث موافقتها لهاري وميغان، على الخروج من العائلة المالكة، والاستقلال ماديا. يذكر أن هاري هو حفيد الملكة إليزابيث الثانية، والسادس في الترتيب على العرش البريطاني.