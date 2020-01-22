جسد الشلل الرعاش في “أوبرا عايدة” وأصيب به بعد 20 سنة

الصباح الجديد – وكالات:

” سبحان الله نفس اليد” بهذه الكلمات وصف النجم الكبير يوسف فوزي في لقاء قديم له عام 2016 شعوره وماذا فعل بعد أن أخبره الطبيب إصابته بالشلل الرعاش، حيث ظل يضحك كثيرا لأنه تذكر تجسيده للمرض من قبل قائلا: “سبحان الله نفس اليد، عندما اخبرني الدكتور ضحكت وسألني لماذا تضحك؟ قلت انا مثلت هذا الدور”.

القدر لعب لعبته، والتمثيل تحول لحقيقة، حيث قدم ببراعة النجم يوسف فوزي دور الطبيب الجراح جلال عوني في مسلسل “أوبرا عايدة” عام 2000 والذي أصيب بمرض الشلل الرعاش في الأحداث ما جعله يتوقف عن ممارسة عمله وهو المرض نفسه الذي أصيـب بـه.

وكان الفنان المعتزل يوسف فوزي قال في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”: “لن أعود للتمثيل مرة أخرى وهذا قرار اتخذته منذ إصابتي بمرض الشلل الرعاش، خاصة أن عمري أصبح 74 عاما والعمر يمشي والسكينة اخذتني، التمثيل والفن يسرقان العمر لأنك كل يوم تؤدي شخصية معينة، تنام وتصحو لتجسد شخصية ثانية، هكذا قضيت عمري حتى هرب العمر ولم اشعر به، احمد الله على ما وصلت اليه”.