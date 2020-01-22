عرض أزياء لشانيل مستوحى من سنوات مؤسستها في دير الراهبات

الصباح الجديد – وكالات:

نقلت دار شانيل للأزياء اول امس الثلاثاء الضيوف من بريق أسبوع الموضة إلى حديقة مصممة على هيئة ممر مغطى حيث قدمت العارضات أزياء اتسمت بالوقار بألوان الأسود والأبيض والرمادي في إيماءة لسنوات كوكو شانيل مؤسسة الدار المبكرة التي قضتها في دير للراهبات وقضت المصممة التي أطلقت علامتها التجارية للأزياء في 1910 عدة أعوام في دير أوبازين في جنوب غرب فرنسا خلال فترة المراهقة بعد وفاة والدتها وتعلمت الحياكة في الدير الذي تديره راهبات كدار للأيتام.

ودار الأزياء الفرنسية ضمن أسماء كبيرة في العالم تقدم إبداعات فريدة من نوعها ضمن أسبوع الموضة في باريس وبعض أزياء مجموعة ربيع وصيف 2020 مستوحاة من الأزياء المدرسية منها الأحذية الجلدية السوداء التي ترتدى مع جوارب بيض قصيرة لا تتجاوز كاحل القدم.

وارتدت العارضة جيجي حديد زيا شديد البساطة باللون الأسود وذي ياقة بيضاء.

وكان من بين ضيوف العرض جــي-دراجون قائد فرقة بيج بانج الكـــــورية الجنــوبيـــة والممثـــــلة الفرنسية إيفا جرين والمغني الأميركي فاريل وليامز.