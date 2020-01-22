سعد لمجرد يحال إلى “الجنايات الفرنسية” بتهمة الاغتصاب

الصباح الجديد – وكالات:

قررت غرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس اول امس اليوم الثلاثاء، إحالة النجم المغربي سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات التابعة للمحكمة ذاتها بتهمة اغتصاب شابة فرنسية وقال موقع (لو باريزيان) الفرنسي إن محكمة الاستئناف الباريسية ألغت بذلك القرار الصادر عن قاضي التحقيق في نيسان الماضي، مُعيدة تصنيف الواقعة ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسيين لتقرر بذلك إحالة صاحب أغنية “لمعلم” إلى غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن محامي الضحية لورا بريول (23 عاما) قوله “نحن راضون عن هذا القرار، قامت غرفة التحقيق بقراءة وتحليل دقيق للحقائق وجدت أن الاغتصاب يعد جريمة ومحكمة الجنايات هي المتخصصة في قضايا مماثلة”.

وكان القضاء الفرنسي وجه تهمة الاغتصاب للمجرد في تشرين اول عام 2016، بعد أن اتهمته بريول بمحاولة اغتصابها داخل فندق في باريس قبل حفل غنائي كان سيقيمه في المدينة.