كانجانا رانوت تفتتح شركة إنتاج خاصة بها

الصباح الجديد – وكالات:

ذكرت مصادر صحفية أنّ نجمة بوليوود كانجانا رانوت افتتحت مؤخرًا شركة إنتاج خاصة بها تحت اسم ” Manikarnika Films” في بالي بمومباي وأضافت المصادر أنّ رانوت تلقت الكثير من بطاقات التهاني لهذه المناسبة وفي مقدمتها النجمة سونام كابور التــي هنـأت مواطنتهـا كانجانـا رانـوت لمناسبـة افتـتاح شركتهـا للإنتـاج.

كما انتقلت تشاندل شقيقة كانجانا رانجولي إلى حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشاركة عدد من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة لأستوديو الإنتاج وشاركت تشاندل أيضًا صورًا من حفل افتتاح شركة الإنتاج، حيث كانت كانجانا تجلس وتؤدي الصلوات كجزء من حفل الافتتاح.

وقد صُمم استوديو Manikarnika Films بواسطة مكتب شيبنام جوبتا ويتألف من ثلاثة طوابق.

وفور مشاركة الفيديو هنأت ممثلة بوليوود سونام كابور كانجانا رانوت وشقيقتها رانجولي تشاندل قائلة إنها تتمنى أن يستمرا في المزيد من التقدم والنجاح كما ردت رانجولي تشاندل بشكر كابور.

بعد ذلك ستظهر الممثلة التي تحولت إلى الإنتاج السينمائي والإخراج إلى العمل في الدراما الرياضية” Panga” حيث تلعب رانوت شخصية اللاعبة جايا نيغام في الدراما الرياضية القادمة.