معسكر تدريبي لمنتخب الأشبال في قطر

بغداد ـ الصباح الجديد:

تحتضن الدوحة الاسبوع المقبل المعسكر التدريبي لمنتخب الاشبال الذي ستتخلله مباريات تجريبية، بالإضافة الى الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية.ويجري المنتخب تدريباته بقيادة الملاك التدريبي المؤلف من حسن كمال مدربا، ويساعده كل من سعد عبد الحميد، ومحمد علي كريم، وحميد رشيد، مديرا اداريا للمنتخب، ومدرب حراس المرمى علي حسين مشربت، وطارق مصعب مدرب اللياقة البدنية.

وقال مدرب المنتخب، حسن كمال لاعلام الاتحاد، انه “من المؤمل ان نعسكر في قطر الاسبوع المقبل، ويأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج السنوي المعد من قبل الجهاز الفني للمنتخب، وستتخلل المعسكر مباريات تجريبية، فضلا عن الوحدات التدريبية، وتم اختيار اللاعبين الذين سيكونون ضمن وفد المنتخب الى قطر”.واضاف “أعددنا جيلا جديدا للكرة العراقية، واستطعنا ان نعطي الفرصة لجميع اللاعبين، ولم نغبن حق اَي لاعب، حيث بدأنا بـ٢٠٠ لاعبا والآن لدينا ٣٣ لاعبا، ونحن جاهزون لخوض اية منافسات مقبلة”.

وتابع كمال “خضنا مباريات تجريبية عدة مع فرق اشبال وناشئين وأكاديميات ومدارس الاندية، واستطعنا ان نقف على مستويات اللاعبين الذين يستحقون ارتداء فانيلة المنتخب من جميع الجوانب الفنية والأخلاقية والدراسية، فضلا عن النقطة المهمة وهي الأعمار ، وبالتالي حصدنا جيلا موهوبا سنرفد به منتخباتنا الوطنية مستقبلا”.