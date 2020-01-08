الأولمبي وأستراليا يفتتحان بطولة آسيا تحت 23 سنة بالتعادل

يلاقي نظيره البحريني السبت المقبل في ثاني جولات المنافسة

متابعة الصباح الجديد:

حسم التعادل 1-1 أمس مباراة العراق وأستراليا، في افتتاح منافسات بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 سنة، التي تستضيفها تايلاند حتى 26 كانون الثاني الجاري.وافتتح المنتخب الأسترالي التسجيل في الدقيقة، 62 عبر رينو باسكوبو، وعدل العراق النتيجة عن طريق نجمه محمد قاسم في الدقيقة 77.

تبادل المنتخبان السيطرة خلال الشوط الأول من المباراة، وكان المنتخب الأسترالي المبادر بالهجوم، من ركلة حرة سددها باسكوبو، فمرت بجوار القائم.

ورد العراق بتسديدة مماثلة، عبر حسين جبار، الذي كان محور انطلاقات أسود الرافدين صوب المرمى الأسترالي.وكاد العراق أن يسجل عن طريق صادق زامل من رأسية، لكن كرته مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني تخلى المنتخبان عن التحفظ في المناطق الخلفية، وتمكن المنتخب الأسترالي من التسجيل بوقت مبكر وتحديدا في الدقيقة 62 عن طريق الخطير رينو باسكوبو من ركلة حرة نفذها بطريقة متقنة.وانتفض المنتخب العراقي بعد الهدف، ليضغط على منافسه بقوة، من أجل التعديل.

زج مدرب الأولمبي العراقي عبد الغني شهد بالمهاجم محمد قاسم ولاعب الوسط عمر عبد الرحمن، لتنشيط فريقه، ليشكل ضغطا كبيرا على المنتخب الأسترالي.وتمكن البديل محمد قاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 77 بعد تجاوز المدافع الأسترالي، وسدد الكرة ببراعة، لتلمس القائم، وتستقر في الشباك الأسترالية.وكاد محمد قاسم أن يضاعف النتيجة من انفراد بالمرمى لكن تسديدته لم تكن بالتركيز المطلوب لتمر بجوار القائم.

وضاعت أبرز الفرص الأسترالية في الشوط الثاني، في الدقيقة 87، عندما ارتطمت كرة رأسية وجهها أليكس جيرباش، بالقائم.وحاول لاعبو العراق خطف الفوز في اللحظات الأخيرة، عبر محمد قاسم، لكن تسديدته الأخيرة، خرجت بعيدا عن إطار المرمى.

هذا وسيلعب المنتخب الأولمبي مباراته المقبلة امام البحرين في يوم السبت المقبل الموافق 11 كانون الثاني الجاري، ويلاقي تايلند في 14 من الشهر ذاته ضمن مباريات المجموعة الاولى.

وتعد بطولة آسيا تحت 23 عاما مؤهلة إلى نهائيات الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، وسبق لمنتخبنا ان بلغ أولمبياد ريودي جانيرو في البرازيل 2016، ولعب 3 مباريات انتهت جميعا بالتعادل امام البرازيل والدنمارك سلبا على التوالي، وامام نيجريا بهدف لمثله بقيادة المدرب عبد الغني شهد نفسه.