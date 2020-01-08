سلة موهبة ديالى تحرز كأس بطولة « ٣×٣»

إعلام شعبة ديالى:

احرز فريق المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة السلة في ديالى التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، كأس بطولة ( ٣×٣ ) التي أقامها الأتحاد العراقي للعبة / فرع ديالى في القاعة المغلقة ببعقوبة.

وذكر مصدر رسمي ان البطولة شهدت منافسات نسوية شاركت فيها ستة فرق للبنات ، فضلا عن منافسات الشباب التي تبارت فيها خمسة فرق ، مضيفاً ان المركز الثاني في البطولة كان من نصيب نادي شهربان ، فيما كان المركز الثالث لفريق بلاد الرافدين ، واشار المصدر الى ان جوائز البطولة وزعت على الفرق الفائزة من قبل مدير قسم مركز الموهبة الرياضية في ديالى حسين المعموري و رفعت عبود رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية بالمحافظة ، وكذلك د. ليث اسماعيل ممثل النشاط الرياضي في مديرية تربية ديالى و د. يسار صبيح مدير مدرسة كرة السلة بالقسم.