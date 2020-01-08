  • الخميس , 9 يناير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

بريانكا شوبرا ونيك جوناس يبهران جمهور غولدن غلوب 2020

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الصباح الجديد – وكالات:
حضرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس في حفل الغولدن غلوب بدورته الـ 77، الذي أقيم في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية مساء الأحد الماضي وكان لحضورهما على السجادة الحمراء رونق خاص بين نجوم العالم، وبينما كان نجوم العالم يتوافدون إلى ثاني أهم حفل توزيع جوائز على صعيد العالم بعد جوائز الأوسكار وصلت بريانكا برفقة زوجها نيك حيث تألقت بفستان زهري طويل مكشوف الكتفين فيما ظهر جوناس ببدلة سوداء اللون ناسبت الحفل.
وشاركت بريانكا جمهورها بعض الصور والفيديوهات عبر انستقرام بخاصة حول مكياجها وتسريحة شعرها قبيل الحفل كما شارك نيك محبيه صورًا وفيديوهات من الحفل أيضًا وقدمت بريانكا برفقة زوجها جائزة أفضل فيلم تلفزيوني موسيقي على مسرح الغولدن غلوب العالمي، أمام ملايين الجمهور ومشاهير العالم.
يشار إلى أنّ بريانكا فازت في آخر عام 2019 بلقب النجم الأول في سلسلة السينما والتلفزيون الهندية في قائمة أصدرتها IMDb، حيث حصل نجم بوليوود سلمان خان على المركز السادس.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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