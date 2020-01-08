بريانكا شوبرا ونيك جوناس يبهران جمهور غولدن غلوب 2020

الصباح الجديد – وكالات:

حضرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا وزوجها النجم نيك جوناس في حفل الغولدن غلوب بدورته الـ 77، الذي أقيم في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية مساء الأحد الماضي وكان لحضورهما على السجادة الحمراء رونق خاص بين نجوم العالم، وبينما كان نجوم العالم يتوافدون إلى ثاني أهم حفل توزيع جوائز على صعيد العالم بعد جوائز الأوسكار وصلت بريانكا برفقة زوجها نيك حيث تألقت بفستان زهري طويل مكشوف الكتفين فيما ظهر جوناس ببدلة سوداء اللون ناسبت الحفل.

وشاركت بريانكا جمهورها بعض الصور والفيديوهات عبر انستقرام بخاصة حول مكياجها وتسريحة شعرها قبيل الحفل كما شارك نيك محبيه صورًا وفيديوهات من الحفل أيضًا وقدمت بريانكا برفقة زوجها جائزة أفضل فيلم تلفزيوني موسيقي على مسرح الغولدن غلوب العالمي، أمام ملايين الجمهور ومشاهير العالم.

يشار إلى أنّ بريانكا فازت في آخر عام 2019 بلقب النجم الأول في سلسلة السينما والتلفزيون الهندية في قائمة أصدرتها IMDb، حيث حصل نجم بوليوود سلمان خان على المركز السادس.