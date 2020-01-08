ربما يُعد “الدارمي ” أحد أهم الفنون والكتابات الأدبية الشعبية التي تميزت وانفردت في تناول موضوع “الشماتة ” و”الشامتون ” و”الشمات ” حيث تضمنت “الدارميات ” بلاغة في المعنى وجمال في الصورة امتزجت فيها مشاعر الحب والالم والعذاب والعتاب والمعاناة والحزن ، لكنها كانت لاتخلو في مناسبات أخرى من الطرافة والسخرية من خلال أستخدام مفردات وادوات أحتياطية وعُدد يدوية ومنزلية .. يتم توظيفها في البناء الدرامي للصورة الشعرية المراد ايصالها للمتلقي .

هنا يقول أحد ضحايا “الشمات ” الذي وظف مفردة “حزام ” البنطلون في هذا الدارمي قائلاً: ” امسمر بيه شامت تدري شيكول… هذا حزام ظهرك جلد طبيعي لو اعتيادي…؟

في حين نجد هنا أن “عاشقا” آخر وظف الحديد والبسامير .. لمواجهة “الشامتون “

في الدارمي الذي يقول :

خلهم لو حجوا شعلينه بالشمات ..

حديد اطباعنه شنهي البسامير!

او قوله في موضع آخر :

كل ساعه الشماته تصيح ماجاك ..

صرت نجار من كثر البسامير!

وعاشق آخر وظف مفردة “الطبل ” لمواجهة شماتة الاعداء بالقول :

كعدت على حس الطبل حسبالي .. رمضان

طلع شامت يدك ويصيح باعك الخلان !

ومن المتعارف عليه بإن “الدارمي ” حينما يقال لايحتاج الي بيت آخر ليكمل معناه كما يحدث في انماط الشعر الشعبي الاخرى وهو بمنزلة قصيدة كاملة .

ربما كان الدارمي الشهير ” شماتي مو شمات ” احد اهم “الدارميات ” التي اشتهرت في اوساط الشباب والعشاق والمهتمين بالادب الشعبي .. حيث يترجم فيها الشاعرالعاشق “المجهول ” في هذا”الدارمي” حجم المرارة والالم الذي يشعر به منتصيبه “شماتة ” الاعداء والاقرباء

على حد سواء…فيقول :

شمـاتي مو شـمات شمـاتي شمات

بالكًبر ويسألـون حي بعده لو مـات

شمـاتي مو شمـات شماتي تسعه

والعاشر إزغيرون يأشر باصبعـه

شماتي ألفين ومضاعف إعداي

أبقَ أبعزم دوم بس كونك أوياي

من المؤكد ان “الشماتة” هي ليست وليدة اليوم والصدفة .. ولا هي من ابتكارات وامراض واكتشافات العصر الحديث .الكتب والمصادر التاريخية تشير الى أنها رافقت الانسان منذ استيطانه أقدم المدن والحضارات ، بينما يذهب بعض العلماء والباحثين الى أنها جزء من طبائع الأنسان وسلوكياته المتأصلة في اعماق النفس البشرية لكن بدرجات ونسب متفاوتة ، بل ذهب البعض الى وصفه بانه مرض عضال يولد مع صاحبه ويكبر معه .

قيل للنبي أيوب عليه السلام: أي شيء كان عليك في بلائكَ أشدّ؟. قال: شماتة الأعداء.

فالشَّماتةُ ـ كما قال أهل اللغة ـ معناها: فرحُ العدُوّ ببلّيةٍ تنزلُ بمعاديهِ .

الشَّمَاتَةُ بِالنَّاسِ : أَيِ الْفَرَحُ وَالاغْتِبَاطُ بِبَلِيَّةِالآخَرِينَ أَوْ بِالأَعْدَاءِ !

شَمَاتَةُ النَّاسِ : أَنْ تَتْرُكَ النَّاسَ يَشْمَتُونَ بِكَ!

شمَتَ بـ يَشمُت ويَشمِت ، شَماتةً ، فهو شامِتٌوالجمع : شُمَّاتٌ ، وهُنَّ شوَامِتُ ، والمفعول مشموتٌبه .

قال الجاحظ: ما رأيتُ سِناناً أنفذ من شماتة الأعداءِ.

ربما يعود الفضل لمواقع التواصل الاجتماعي في اكتشاف الكثير من امراض وعلل النفوس البشرية المزمنة ومنهم “الشامتون ” بمصائب الوطن والاهل والاصدقاء والخلان قبل الشماتة بمصاب الاعداء !

قال بعض الحكماء: لذّة العفو أطيب من لذة التشفّي والانتقام، لأن لذة العفو يشفعها حميد العاقبة، ولذة الانتقام يلحقها ألم الندم.

• ضوء

من يشمت بمصيبة أهله ..عليكم التدقيق في أصله !

عاصم جهاد