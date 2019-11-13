عن موقع «كارتون سياسي» الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 13th, 2019 0 تعليق 29 views جريمة صدام وجريمة عبدالمهدي نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة جريمة صدام وجريمة عبدالمهدي نوفمبر 13th, 2019 إستجواب عبد المهدي.. هل يفتح الطريق أمام تسريع إقالته ؟ نوفمبر 13th, 2019 الكثير من العمل ينتظر التحالف المناهض لتنظيم «داعش» بعد موت البغدادي نوفمبر 13th, 2019 أنشطة لتبادل الخبرات والمعلومات والزيارات واجراء البحوث المشتركة وعقد الندوات والمؤتمرات نوفمبر 13th, 2019 التخطيط تنفي تحويل او مناقلة اي تخصيصات مالية من المحافظات الجنوبية الى الغربية نوفمبر 13th, 2019 المهاجرون العرب وأزمة الهوية نوفمبر 13th, 2019 السينما والتسامح نوفمبر 13th, 2019 منتدى الإنتاج السينمائي اللاتيني العربي المشترك يفتح باب التقديم لنسخته الرابعة نوفمبر 13th, 2019 الإعلان عن تفاصيل الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي نوفمبر 13th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.