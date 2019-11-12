الانسحاب الأميركي من اتفاق باريس الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير نوفمبر 12th, 2019 0 تعليق 18 views خارطة طريق انقاذ العراق الى عادل عبدالمهدي يريدون وطنا ! نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة لبنان: المصارف مغلقة بسبب الإضراب نوفمبر 12th, 2019 الأولمبي يواجه أوزبكستان اليوم في بطولة دبي الدولية نوفمبر 12th, 2019 عطية ينتقد اختيار الأردن أرضا لتضييف لقاء الاسود وإيران نوفمبر 12th, 2019 نادي شباب العدل يستعد لدوري الدرجة الأولى نوفمبر 12th, 2019 عادل نعمة: أزمة مالية خانقة تضرب نادي الصناعات الكهربائية نوفمبر 12th, 2019 ماذا تعرف عن يوم 11 نوفمبر «يوم العزاب«؟ نوفمبر 12th, 2019 التوصل لسر «مادة الموت» في السجائر الإلكترونية نوفمبر 12th, 2019 من يزرع ورداً يحصد ورداً نوفمبر 12th, 2019 مازدا تغزو الأسواق بسيارة كروس مميزة وأنيقة نوفمبر 12th, 2019 اضف رد انقر هنا لإلغاء الرد.