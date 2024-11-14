أمانة بغداد: خطة لتوسيع طريقي محمد القاسم والقناة إلى 6 مسارات

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت أمانة بغداد امس الاربعاء تكليفها بتطوير طريق محمد القاسم السريع، وتوسيعه من أربعة مسارات ليكون ستة مسارات لكل من اتجاهي الطريق، منبهة بأن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة ستتولى بدورها تطوير طريق قناة الجيش السريع وجعله 6 مسارات أيضاً.

وقال مدير عام العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي : إن “الطرق في بغداد تبلغ أكثر من 172 شارعا رئيسا، بينها 72 شارع خطين سريعين و100 شارع عام، وهذا عدا الأزقة الفرعية، موزعة على 450 محلة”.

وأضافت الربيعي، أن “تاريخ إكساء هذه الطرق يعود إلى مدد زمنية تتراوح بين 10 إلى 30 سنة، وهي الآن تحتاج إلى قشط وإكساء، المناطق التي فيها قشط وإكساء أدرجت في وزارة التخطيط من قبل دائرة المشاريع، وأحيلت إلى إكساء 60% منها في المحلات”.

وتابع، أن “الطرق السريعة داخلة في عملية التطوير، إذ لدينا حملة من أجل بغداد أجمل وحملة رئيس مجلس الوزراء لمؤتمر القمة، وتضم 84 مشروعاً وكلها مشاريع طرق، قناة الجيش ومحمد القاسم من الطرق العملاقة المحورية المتضررة بضرر كبير وبضرر ديكوري وضرر تطوير، إذ تحتاج أسيجة وقاية وإنارة وفسفورات خلايا، غير الإكساء لتأثيث الطريق بالكامل”.

ونبه الربيعي، بأن “هذه الطرق تحتاج إلى أموال كثيرة وخصصت لها الآن على مؤتمر القمة أموال وقسم العمل لطريق محمد القاسم الذي ستعمل عليه أمانة بغداد سيتم توسيعه من 4 إلى 6 مسارات، أما طريق القناة السريع فسيكون على عاتق وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة إذ ستطوره وأحيل إلى شركات كبيرة ستطوره إلى ستة مسارات بطول 22 كيلومترا ذهاباً وإياباً”.